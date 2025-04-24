Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin önemli sağlık merkezlerinden biri olan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine ulaşımı kolaylaştırmak için başlattığı yol yenileme ve modernizasyon çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde etaplar halinde yürütülen çalışmalar, hem hastane personeli ve öğrenciler hem de vatandaşlar için ulaşımda büyük bir rahatlama sağlamayı hedefliyor.

Hastane Önünde Asfalt Serimi Tamamlandı

Çalışmaların ilk etabında, hastane önünden geçen ana arterde kapsamlı bir yenileme gerçekleştirildi. Mevcut kilit parke taşlarının sökümünün ardından zemin hazırlıkları tamamlanarak sıcak asfalt serimiyapıldı. Bu süreçte yol kalitesi artırılırken, sürüş konforu da önemli ölçüde iyileştirildi. Asfalt seriminin ardından ekipler bölgede çevre düzenleme çalışmalarına başladı. Yeşil alanlar ve yaya yolları düzenlemeleriyle çevrenin estetik görünümü de modern bir kimliğe kavuşturulacak.

İkinci Etaba Geçilecek

İkinci etap çalışmaları ise hastane ile fakülteler arasında ulaşımı sağlayan bölümde devam edecek. Bu kapsamda, zamanla deforme olmuş kilit parke taşları sökülecek ve bu kısım da sıcak asfaltla kaplanarak daha dayanıklı ve konforlu bir ulaşım aksı oluşturulacak. Yapılacak bu çalışmalarla, özellikle acil hasta taşımalarında ve yoğun trafik saatlerinde yaşanan sorunların önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Otopark Kapasitesi Artırılıyor

Büyükşehir Belediyesi yalnızca yol güzergâhlarında değil, hastane otoparkında da önemli düzenlemeler yapıyor. Mevcut otopark alanında yürütülen kapasite artırımı çalışmaları sayesinde, daha fazla aracın rahat ve düzenli şekilde park etmesi mümkün olacak. Otopark alanının yeniden düzenlenmesiyle birlikte, hem hastane çalışanlarının hem de ziyaretçilerin park yeri bulma sorunları önemli ölçüde azaltılacak.