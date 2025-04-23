Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla KAFUM’da kurulan şenlik alanınıeşi İlknur Görgel ile birlikteziyaret ederek çocukların coşkusuna ortak oldu. Başkan Görgel, çocuklarla yakından ilgilenip bol bol hatıra fotoğrafı çektirirken, ebeveynlerle de samimi sohbetler gerçekleştirdi. Lunapark oyuncakları, şişme oyun grupları, jonglör ve palyaço gösterileri gibi birbirinden renkli aktivitelerle unutulmaz bir gün yaşayan çocukların neşesine ortak olan Başkan Görgel, çocukların sevinci ve enerjisiyle moral bulduklarını belirtti.

“Çocuklarımızın Sevinci Bizlere Güç Veriyor”

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Bugün, Türkiye Büyük Millet Meclisi’mizin açılışının 105. yıl dönümünü kutluyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu özel günü geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza armağan etti. Bizler de bu kıymetli günü yavrularımızla birlikte dolu dolu kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çocuklarımızın gözlerindeki sevinç ve neşe, bizlere büyük bir güç veriyor” diye konuştu.

“Çocuk ve Gençlerimize Yönelik Bir Dizi Proje Hayata Geçiriyoruz”

Başkan Görgel, çocuklara yönelik yürütülen ve planlanan projelere de değindi. Çocukların daha iyi şartlarda büyüyebilmesi için önemli adımlar attıklarını ifade eden Görgel, “Geleceğimizin teminatı yavrularımız için şehrimizi daha yaşanabilir ve konforlu hale getirmeyi amaçlıyoruz. Bu kapsamda, çocuk kütüphaneleri ve kreş projelerimiz var. Ayrıca, çocuklarımızın spor yaparak kaliteli zaman geçirebilecekleri yeşil alanlar ve oyun parkları oluşturuyoruz. Okullarımıza yeni spor alanları kazandırıyoruz. Şehrimize kazandıracağımız Spor Vadisi projesiyle de yüzme havuzları, futbol ve voleybol sahaları gibi çeşitli spor tesisleri inşa ederek özellikle gençlerimize yönelik spor alanlarımızın sayısını artıracağız” dedi.