23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nda anlamlı bir devir teslim töreni gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, makam koltuğunu Çakmakçı Sait Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Mina Nur Dağ’a devretti. Temsili devir teslim töreninde Mina Nur Dağ’a okul müdürü Ramazan Sevilir ve Türkçe Öğretmeni Ayşe Kır da eşlik etti. Büyük bir heyecan ve mutluluk yaşayan Mina Nur Dağ, devir teslim sonrası görevine hızlı bir başlangıç yaptı. Minik başkan Mina Nur, Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Murat Oğuz Alkış’i telefonla arayarak, şehir genelindeki okullarda spor alanlarının artırılması yönünde talimat verdi.

“Çocuklarımızın Fikirleri Şehrimizin ve Ülkemizin Geleceğine Yön Verecek”

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel,temsili devir teslim törenine ilişkin yaptığı değerlendirmelerde, “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın vizyonu ve hayalleri, şehirlerimize yön verecek. Bugün bunu bir kez daha gururla gördük. 23 Nisan gibi anlamlı bir günde makam koltuğumuzu Mina Nur Dağ kızımıza devrettik. Mina Nur’un şehrimize ve gençlerimize yönelik dile getirdiği projeler, bizlere umut verdi. Çocuklarımızın vizyonuna kulak vermek ve hayallerine destek olmak en önemli sorumluluklarımızdan biri. Tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum” ifadelerini kullandı.