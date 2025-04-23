Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla KAFUM Fuar Merkezi’nde düzenlediği etkinliklerle çocuklara unutulmaz bir bayram yaşatıyor.

Sabah saatlerinde kapılarını açan şenlik alanı, rengârenk süslemeleri ve birbirinden eğlenceli aktiviteleriyle minik ziyaretçilerini adeta büyülüyor. Etkinlik alanında çocuklar; lunapark oyuncakları, şişme oyun grupları, jonglör ve palyaço gösterileri gibi birbirinden renkli etkinliklerle doyasıya eğlenirken, dene-yap atölyelerinde ise el becerilerini geliştirme fırsatı buluyor.

Çeşitli yarışmalar ve sürpriz etkinliklerle zenginleştirilen organizasyon, çocukların hem eğlenmesini hem de yeni deneyimler kazanmasını sağlıyor. Bayram coşkusunu aileleriyle birlikte yaşayan çocuklar, şenliğin her köşesinde farklı bir maceraya atılırken, ebeveynler de etkinliklerden büyük memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Birçok anne baba, çocuklarına bu özel günü bayram havasında yaşattığı için Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti. KAFUM’daki çocuk şenliği, saat 18.00’a kadar minik misafirlerini ağırlamaya devam edecek.