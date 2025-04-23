Kahramanmaraş’ta tekstil ve enerji yatırımları ile adından söz ettiren Balduk ailesi 23 Nisan’a özel çok anlamlı bir sosyal sorumluluk faaliyeti gerçekleştirdi.

Nazar Tekstil Enerji Stratejileri Müdürü Hande Melike Gülyer’”in “Sürdürülebilirlik ve Enerji Verimliği eğitimi” sunumunu yaptığı etkinlikte çocuklar dolu dolu bir gün geçirdi. Geleceğimiz olan çocukların 23 Nisan coşkusuna eşlik eden Nazar Tekstil Grubu, Nazlı Balduk İlkokulu öğrencileri ile biraraya geldiler.

Nazar Tekstil Yönetim Kurulu üyesi İş İnsanı Nazlı Ceylan Balduk Kurtul, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle, Nazlı Balduk İlkokulu’nda öğrencilerimizle bir araya geldik. Çocukların coşkusuna ortak olmak, sadece bir bayramı kutlamak değil; geleceğe umut taşımaktır. Enerji ve tekstil sektöründe faaliyet gösteren bir kurum olarak; sadece üretime değil, topluma da değer katmayı sorumluluğumuz kabul ediyoruz”dedi.

Balduk sözlerinin devamında “Nazar Tekstil olarak, sürdürülebilirlikten eğitime, çevre bilincinden fırsat eşitliğine kadar her alanda daha iyi bir gelecek için çalışıyoruz.

Bu özel günü bizlere armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygıyla anıyor, tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyoruz”diye sözlerini tamamladı.