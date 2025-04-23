AFAD İstanbul Silivri'de 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Saat 12.13'te gerçekleşen depremin derinliği 6.99 km olarak ölçüldü. Deprem İzmir dahil birçok ilde hissedildi.

Depremin ardından 12.51 sıralarında 4.4, 13.02 sıralarında da 4.9 büyüklüğünde artçı deprem meydana geldi. Yurttaşlar ev ve işyerlerini terk ederek sokağa çıktı.

ERDOĞAN: GELİŞMELERİ TAKİP EDİYORUZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem sonraı "Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum' dedi.

BAKAN YERLİKAYA'DAN İLK AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından, "İstanbul Marmara Denizi Silivri’de 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" diye konuştu.

AFAD'DAN UYARI

AFAD sosyal meyda hesabından, "Deprem sonrası hasarlı yapılara kesinlikle girmeyin. Riskli binaların çevresinde bulunmayın. Haberleşmelerinizi SMS ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapın" uyarılarında bulundu.