Deva Partisi Kahramanmaraş Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Dr. İrfan Karatutlu, komisyon üyeleriyle birlikte Ankara Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Komuta Kontrol Merkezi ve Etlik Şehir Hastanesi Çocuk Kulesi’nde incelemelerde bulundu.



"SAĞLIKTA İHMALLERİ TESPİT EDİYOR, ÇÖZÜM YOLLARINI ARAŞTIRIYORUZ"



Bebek ölümlerinin nedenlerini araştırmak ve ihmalleri tespit etmek amacıyla gerçekleştirilen ziyaretler hakkında konuşan Dr. İrfan Karatutlu, sağlık hizmetlerindeki eksiklikleri gidermek için çalışmalarını titizlikle sürdürdüklerini vurguladı.



"Özel ve kamu sağlık kuruluşlarında yaşanan ihmalleri yerinde inceliyor, sürecin takipçisi oluyoruz. Sağlık alanında ihmale ve göz ardı edilecek en ufak bir hataya bile yer yok. Bebek ölümlerinin sebeplerini detaylıca ele alarak, gerekli tedbirlerin alınması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.



"BEBEKLERİMİZİN GELECEĞİ İÇİN SORUMLULUK BİLİNCİYLE HAREKET EDİYORUZ"



Sağlık sisteminde yaşanan sorunların giderilmesi ve sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılması gerektiğine dikkat çeken Dr. Karatutlu, "Sağlıklı bir nesil yetiştirmek için bebek ölümlerine yol açan ihmalleri ortadan kaldırmak zorundayız. Bu konuda hem sağlık çalışanlarının hem de kamu kurumlarının daha sorumlu bir anlayışla hareket etmesi gerekiyor." dedi.



SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ



Dr. İrfan Karatutlu, TBMM Bebek Ölümleri Araştırma Komisyonu olarak sağlık sistemindeki aksaklıkları gidermek adına öneriler sunacaklarını belirterek, "Sağlıkta ihmale tahammülümüz yok. Bebeklerimizin ve ailelerinin sağlığı için her adımı atmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.



Komisyon üyeleri, sağlık kuruluşlarında detaylı incelemelerini sürdürerek, alınması gereken önlemleri rapor halinde sunacaklarını açıkladı.