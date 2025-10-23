KASKİ Genel Müdürlüğü, şehir genelinde yürüttüğü altyapı çalışmalarıyla hem yer altı ağlarını çağın gereklerine uygun hale getiriyor hem de bu müdahalelerin ardından bozulan yol yüzeylerini özenle onarıyor.

Bu kapsamda Dulkadiroğlu’nda koordineli bir çalışma gerçekleştiren ekipler, Egemenlik Mahallesi’nde altyapı çalışmalarının ardından bozulan yüzeyleri asfalt ile onarılıyor. KASKİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şehir genelinde altyapı çalışmalarının tamamlandığı bölgelerde sokak sokak, cadde cadde yol iyileştirme uygulamalarının kesintisiz devam ettiği belirtildi.