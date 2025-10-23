Kahramanmaraş’ın ulaşım altyapısını güçlendirmek ve vatandaşlara daha konforlu, hızlı ve güvenli seyahat imkânı sunmak amacıyla Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde dev projeler hayata geçirilmeye devam ediyor.

Bu kapsamda, Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları Genel Müdürlüğü iş birliğiyle şehre kazandırılacak Sümbüllü Kavşağı – Batı Çevre Yolu Bağlantısında ihale süreci tamamlandı.Projesi Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan ve Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından ihalesi gerçekleştirilen yatırım kapsamında yer teslimi tamamlanarak yüklenici firma şantiye kurulumuna başladı.

320 Milyon TL yatırımla hayata geçirilecek çalışma, şehir trafiğine yeni bir nefes olacak. Proje kapsamında bölgeye toplam uzunlukları 240 metre olan 2 adet köprüve 2 bin 500 metre bağlantı yolu kazandırılacak. Sümbüllü Kavşağı’ndan Batı Çevre Yolu’na doğrudan katılım sağlatacak proje ile Ağcalı Kavşağı başta olmak üzere bölgede yaşanan trafik yoğunluğu azalacak.Modern şehircilik anlayışına uygun olarak planlanan proje, ulaşım güvenliği ve akıcılığı açısından önemli kazanımlar sağlayacak.

“Şehrimizin Ulaşım Geleceğini Güçlendiren Stratejik Bir Adım Atıyoruz”

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Kahramanmaraş’ta ulaşım altyapısını güçlendirmek, şehir içi trafiği rahatlatmak ve vatandaşlarımızın günlük yaşamını kolaylaştırmak adına önemli yatırımları bir bir hayata geçiriyoruz. Sümbüllü Kavşağı – Batı Çevre Yolu Bağlantısı, bu vizyonun en somut adımlarından biri. Bölgede 320Milyon TL’lik bu önemli yatırım, Kahramanmaraş’ımızın ulaşım geleceğini güçlendirecek, hemşehrilerimize uzun yıllar hizmet edecek kalıcı bir eser olacak. Bölgede toplam uzunlukları 240 metre olacak iki köprü ve 2,5 kilometrelik bağlantı yolu inşa edilecek. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdulkadir Uraloğlu, 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanımız Vahit Kirişçi, milletvekillerimiz ve emeği herkese teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.