Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 10’uncusu gerçekleştirilen Uluslararası Kahramanmaraş Kitap Fuarı, kültür ve sanat dünyasını vatandaşlarla buluşturmaya devam ediyor. Edebiyat, bilgi ve kültürün birleşme noktası haline gelen fuar, söyleşi ve imza günü etkinlikleriyle ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşatıyor. Okurları bilgiyle, kültürle ve edebiyatla buluşturan etkinlikler kapsamında 24 Ekim Cuma günü KAFUM, birbirinden değerli isimlerin katılımıyla dolu dolu bir güne ev sahipliği yapacak.

3 Önemli Yazarla Derinlemesine Sohbet İmkânı

24 Ekim Cuma gününün ilk söyleşi programı saat 13.00’da başlayacak. Çocuk ve yetişkin kitapları yazarı Şermin Yaşar sahne alacak. Yaşar, sevenleri ile bir araya gelip derinlemesine sohbet etme imkânı bulacak. Günün bir diğer programı ise saat 16.00’da gerçekleştirilecek. Toplumsal konuları ele alan eserleri ile tanınan AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, söyleşi programında bireyin topluma karşı görevleri ve bireysel gelişimler gibi konuları ele alacak. Günün son programında ise saat 19.00’da Bilal Sami Gökdemir sahne alacak. Gazeteci ve yazar Gökdemir, söyleşi programında katılımcılara edebiyat alanına ilişkin derinlemesine bilgiler sunacak.

Tüm Vatandaşlar Davet Edildi

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, gün boyu sürecek kültür ve bilgi şölenine tüm vatandaşların davetli olduğu ifade edildi. Ayrıca, 26 Ekim Pazar akşamına kadar açık olacak 10. Uluslararası Kahramanmaraş Kitap Fuarı’nın tüm etkinlik takviminin, https://kahramanmaras.bel.tr/duyuru/2025/10/15/10-uluslararasi-kahramanmaras-kitap-fuari-etkinlik-takvimiinternet adresinden takip edilebileceği belirtildi.