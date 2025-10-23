AKBEL A.Ş. Geçici Personel Alım İlanı

Büyükşehir Belediyemiz birimlerinde geçici işçi (5 ay 29 gün) olarak çalıştırılmak üzere AKBEL A.Ş. tarafından aşağıdaki şartları taşıyanlar arasından 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre istihdam edilmek üzere personel alımı yapılacaktır.

Sıra No Ünvan Sayı 1 Hayvan Bakıcısı 10 Toplam 10

1. Aranan Şartlar

1. 2018/11608 sayılı BKK ile yürürlüğe konulan İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bağlı Kuruluşları ile Bunların Üyesi Olduğu Mahalli İdare Birliklerinin Personel Çalıştırmasına Dayalı Hizmetlerin Gördürülmesine İlişkin Usul ve Esasların 4’üncü maddesindeki şartları taşımak.

2. Vardiya sistemine göre çalışmasına engel, sağlık vb. sorunlarının olmaması.

3. Görev yapacağı yerde ikamet etmeyi kabul etmek.

4. Son müracaat tarihi itibarıyla 40 yaşını geçmemiş olmak.

5. En fazla lise mezunu olmak.

6. 23.10.2025 tarihinden önce Kahramanmaraş Merkez ilçelerinden birinde ikamet ediyor olmak. (Tarihçeli Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi E-Devlet üzerinden temin edilecektir.)

7. Daha önce çalıştığı işyeri/işyerlerinden 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25’inci maddesi kapsamında iş akdi feshedilmemiş olmak. (İşten Çıkış Nedenini gösteren barkodlu “SGK Hizmet Dökümü Belgesi” E-Devlet üzerinden temin edilecektir)

2. Müracaat