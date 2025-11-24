Bastırmacı, öğretmenlerin Türkiye’nin geleceğini şekillendiren en önemli güçlerden biri olduğunu vurguladı.

Öğretmenlerin, bilginin ve çağdaşlığın taşıyıcısı olduğunu belirten Bastırmacı, “Öğretmenlerimiz; aydınlık yarınlarımızın mimarıdır. Her öğrencinin kalbine dokunan, toplumu inşa eden en değerli emek sahipleridir. Ülkemizin geleceği için gayretle çalışan tüm öğretmenlerimize minnettarız” ifadelerini kullandı.

Mesajında Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü de rahmetle anan Bastırmacı, ebediyete intikal eden tüm öğretmenlere Allah’tan rahmet diledi ve görevini sürdüren öğretmenlere sağlık, huzur ve başarı temennisinde bulundu.

Mustafa Bastırmacı, sözlerini “24 Kasım Öğretmenler Günümüz kutlu olsun” diyerek tamamladı.