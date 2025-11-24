Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, AK Dulkadiroğlu İlçe Danışma Meclisi Toplantısı’na katılarak hayata geçirilen ve planlanan yatırımlara ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti İl Başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya; AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici, İl Başkanı Muhammed Burak Gül, Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Ali Çam, teşkilat mensupları, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı. Toplantıda, Dulkadiroğlu’nun gelişim sürecine katkı sağlayan altyapı, ulaşım, üstyapı, sosyal tesisler ve yeşil alan yatırımlarına ilişkin mevcut durum ve gelecek projeksiyonları masaya yatırıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel toplantıda yaptığı konuşmada, Dulkadiroğlu’nun şehir bütünlüğü içindeki önemine dikkat çekerek ilçenin geleceğine yön verecek projelere dair bilgi aktardı. Başkan Görgel hem mevcut yatırımların tamamlanması hem de ilçenin katma değerini artıracak yeni çalışmaların hayata geçirilmesi amacıyla yoğun bir mesai yürüttüklerini vurguladı.

“Dulkadiroğlu’na Yönelik Projelerimizi Titizlikle Planlıyoruz”

Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Dulkadiroğlu; Kahramanmaraş’ın tarihi, kültürel ve sosyal hafızasını taşıyan, şehrimizin omurgasını oluşturan çok kıymetli bir bölge. Bu nedenle Büyükşehir Belediyesi olarak Dulkadiroğlu’na yönelik yatırımlarımızı titizlikle planlıyor, her bir adımı ilçemizin uzun vadeli gelişimine katkı sağlayacak şekilde atıyoruz. Bugünkü danışma meclisinde teşkilatımızla bir araya gelip hem yürüttüğümüz projeleri hem de vatandaşlarımızdan gelen talepleri değerlendirme fırsatı bulduk. Altyapıdan ulaşıma, üstyapıdan sosyal tesislere, yeşil alanlardan kültür ve sanat yatırımlarına kadar çok geniş bir yelpazede çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Özellikle deprem sonrası yeniden imar ve ihya sürecine katkı sağlayacak projelerde ilçemizi öncelikli alanlarımızdan biri olarak görüyoruz. Dulkadiroğlu’nun katma değerini artıracak, yaşam kalitesini yükseltecek her proje bizim için büyük önem taşıyor. Bundan sonra da bakanlıklarımız, teşkilatımız, yerel yönetimlerimiz ve tüm paydaşlarımızla uyum içinde çalışmaya; ilçemize yakışan hizmetleri birer birer hayata geçirmeye kararlılıkla devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.