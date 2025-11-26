Etkinlik kapsamında Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) tarafından yapılan değerlendirmede, yüzlerce firma arasından seçilerek Japonya’da temsil hakkı kazanan 25 işletme arasında Başkonuş Yaylası da yer aldı.

Başkonuş Yaylası Turizm AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Erdoğanyılmaz, Tokyo’da düzenlenen programda gerçekleştirdiği sunumlarda bölgenin doğal güzelliklerini, endemik bitki çeşitliliğini, sürdürülebilir turizm vizyonunu ve dört mevsim ziyaret imkânlarını uluslararası sektör temsilcilerine aktardı.

Tokyo’da Kahramanmaraş Tanıtımı Büyük İlgi Gördü

Erdoğanyılmaz’ın Tokyo’daki sunumu, özellikle Başkonuş Yaylası’nın bakir doğası, zengin biyoçeşitliliği, orman terapisi (forestbathing) konsepti ve ekoturizm potansiyeliyle dikkat çekti. Uzak Doğulu turizm profesyonelleri ve seyahat acenteleri, bölgede hem doğa turizmi hem de sürdürülebilir turizm projeleri için iş birliği fırsatlarına ilgi gösterdi.

Program Osaka’da Devam Edecek

Başkonuş Yaylası’nın Japonya’daki tanıtım faaliyetleri Tokyo ile sınırlı kalmayacak. TGA organizasyonu çerçevesinde perşembe ve cuma günü Osaka’da da sunumlar, toplantılar ve yüz yüze görüşmeler gerçekleştirilecek. Böylece Kahramanmaraş’ın turizm potansiyeli Japonya’nın iki büyük şehrinde doğrudan turizm profesyonellerine aktarılmış olacak.

“Bu Başkonuş Yaylası İçin Bir Eşik, Kahramanmaraş İçin Bir Gururdur”

Etkinlik sonrası değerlendirmelerde bulunan Erdoğanyılmaz, Japonya programının yalnızca Başkonuş Yaylası için değil, Kahramanmaraş’ın turizm vizyonu açısından da tarihî bir adım olduğunu belirtti.

Erdoğanyılmaz, “TGA tarafından yüzlerce başvuru arasından seçilerek Türkiye’yi Japonya’da temsil eden 25 firmadan biri olmak bizim için büyük bir onur. Hem şehir adına hem ülkemiz adına elimizden gelenin en iyisini yapacağız.” ifadelerini kullandı.