Hünkâr Düğün Salonu’nda gerçekleşen düğün, şehrin protokolünün yoğun ilgisiyle adeta bir birlik ve beraberlik buluşması niteliği taşıdı.

Mehmet Uyduran’ın Kızı Fatma, Görkemli Bir Törenle Dünyaevine Girdi.

Düğün Törenine; TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı – AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Vahit Kirişci, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Av. M. Burak Gül, Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Muhammed Aydogar, Anahtar Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fatin Rüştü Kayıran, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, KMESOB Başkanı Ahmet Kuybu, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Beşen, Oda başkanları, iş insanları ve sivil toplum temsilcileri, Kasap esnafları be sevenleri katıldı.

Genç çiftin nikâhını Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel kıydı.

Başkan Görgel törende yaptığı konuşmada aile kurumunun önemine dikkat çekti:

“Bugün iki güzel evladımızın hayat yolculuğuna beraber adım atmasına şahitlik ediyoruz. Aile, bizim en güçlü bağımızdır. Rabbim bu yuvayı sevgiyle, bereketle ve huzurla daim kılsın.”

Nikâhın ardından evlilik cüzdanını takdim etmek üzere sahneye davet edilen TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı – AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Vahit Kirişci, genç çifte şu sözlerle hitap etti: “Bu güzel evlilikten ülkemizin geleceğine katkı sunacak güçlü nesiller doğacağına inanıyoruz. Nüfusumuz azalıyor, en az üç çocuk temennimizi burada da yineliyoruz. Rabbim birlik, dirlik ve muhabbet nasip etsin.”

Kirişci, evlilik cüzdanını damat Can Osman’a vererek “Şimdi bunu eşine sen takdim et” diyerek tebessümle sahneden ayrıldı.