Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde ulaşım konforunu ve güvenliğini artırmak amacıyla yol ve köprü yatırımlarını kesintisiz sürdürüyor. Bu kapsamda Göksun’un kırsal mahallelerinden Temurağa’da yapımı tamamlanan yeni köprü, hizmete açılarak bölge halkının yıllardır beklediği önemli bir ihtiyacı karşıladı.

Göksun Çayı üzerinde yer alan ve Temurağa ile Hacıömer mahallelerini Çardak Grup Yolu’na bağlayan güzergâhta bulunan 50 yıllık köprünün yerine, 40 metre uzunluğunda ve 10 metre genişliğinde modern bir köprü inşa edildi. Zaman içinde deforme olan, dar yapısıyla ulaşım güvenliğini tehdit eden eski köprünün yerine yapılan yeni yapı hem kapasite hem de dayanıklılık açısından bölgenin ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte.15Milyon TL yatırım bedeliyle hayata geçirilen köprü, civar mahallelerin ulaşım altyapısını önemli ölçüde güçlendirdi. Yeni köprü sayesinde bölge sakinlerinin günlük ulaşımında hem güvenlik hem de konfor standartları katlanarak artmış oldu.

Muhtar Gökkaya’dan Hizmet Teşekkürü

Mahallelerinde gerçekleştirilen yatırımı memnuniyetle karşıladıklarını belirten Temurağa Mahalle Muhtarı Nezir Gökkaya, “Mahallemize ulaşım sağlayan köprümüz çok kötü durumdaydı. Durumu Büyükşehir Belediye Başkanımıza ilettik, sağ olsun mahallemize son derece güzel ve kullanışlı bir köprü kazandırıldı. Fırat Görgel Başkanımıza ve ekibine mahallem ve şahsım adına teşekkür ediyorum” dedi.