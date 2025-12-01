Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Çağlayancerit’te düzenlenen “Muhtarlar Buluşması” programında ilçe genelindeki muhtarlarla bir araya geldi.

Gerçekleştirilen programda; 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, AK Parti İl Başkanı Muhammed Burak Gül ve Çağlayancerit İlçe Başkanı Ferhat Kekil de yer aldı.Muhtarların talep ve önerilerinin dinlendiği toplantıda, ilçede hayata geçirilen yatırımlar ile planlanan projeler kapsamlı şekilde değerlendirildi.Toplantıda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Çağlayancerit’e önemli hizmetler kazandırdıklarını belirterek, ilçeye yönelik yatırımların artarak devam edeceğini vurguladı.

“20 Ayda 760 Milyon TL’lik Yatırımı İlçemize Kazandırdık”

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, özellikle altyapı alanında gerçekleştirilen çalışmalara dikkat çekerek, “Geride kalan 20 aylık süreçte Çağlayancerit’e Büyükşehir Belediyesi olarak 760 Milyon TL’lik yatırım kazandırdık. Heleteİçmesuyu ve Kanalizasyon Projesi’ni tamamladık. Bu kapsamda 41 kilometre içmesuyu hattı, 31 kilometre kanalizasyon hattı ile 1 adet içmesuyu deposu inşa ettik. Yine Çağlayancerit Atıksu Arıtma Tesisi’ni 275 Milyon TL’lik yatırımla tamamlayarak ilçemize önemli bir altyapı hizmeti kazandırdık” dedi. Başkan Görgel ayrıca, yıl içinde gerçekleştirilen ek altyapı yatırımlarına değinerek, “Bu yıl 100 kilometrelik içmesuyu ve kanalizasyon hattı, 10 adet içmesuyu deposu ve 9 sondaj çalışmasıyla birlikte toplamda 230 Milyon TL’lik altyapı yatırımı gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı.

“Yol Yatırımlarında 80 Milyon TL’lik Çalışmayı Tamamladık”

Ulaşım yatırımlarına da değinen Başkan Görgel, ilçe genelinde yolların yenilenmesi ve konforun artırılması için önemli adımlar atıldığını belirtti. Görgel, “Çağlayancerit’te 80 Milyon TL’lik yol yatırımını tamamladık. Aksu Mahallemize sıcak asfalt uyguladık. Fatih, Kale, Boylu, Küçükcerit ve Soğukpınar mahallelerimizde sathi asfalt çalışmalarını tamamladık. İlçe genelinde ayrıca 4 bin tonluk yol onarımı, 9 bin metrekare parke imalatı ve 6,5 kilometrelik yeni yol açma çalışmasını hayata geçirdik” diye konuştu.

“Sosyal Desteklerde 10 Milyon TL’yi Aşan Katkı Sağladık”

Çağlayancerit’te sosyal desteklerin de artarak sürdüğünü belirten Başkan Görgel, “Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşlarımızın yanında olmayı sürdürüyoruz. Çağlayancerit’imize sosyal yardımlarda 10 Milyon TL’yi aşan destek sağladık” dedi.