Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde ulaşım altyapısını güçlendirmek ve vatandaşlara daha güvenli, konforlu seyahat imkânı sunmak amacıyla yatırımlarını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda, şehrin en önemli turizm durakları arasında yer alan ve doğal güzelliklerinin yanı sıra, içerisinde barındırdığı mağaralarla Türkiye’nin nadide bölgeleri arasında yer alan Onikişubat Döngel Mahallesi’nde gerçekleştirilen yeni köprü imalatı tamamlanarak hizmete açıldı.

Mahalleye ulaşım sağlayan güzergâhta bulunan ve uzun yıllardır bölge halkına hizmet veren eski köprü hem dar geçişi hem de yıpranmış yapısı nedeniyle ulaşımda güvenlik riski oluşturuyordu. Büyükşehir Belediyesi, mevcut eski köprünün yerine 22 metre uzunluğunda ve 10 metre genişliğinde modern bir köprü inşa etti.

Günlük Yaşamı Kolaylaştırdı, Turizmi Güçlendirdi

Toplam 8 Milyon TL’lik bir yatırım bedeliyle hayata geçirilen proje sayesinde Döngel Mahallesi’nin ulaşım standardı önemli ölçüde artırılırken, bölgenin turizm potansiyeli de arttırılmış oldu. Genişliğiyle araç geçişlerini kolaylaştıran ve dayanıklı altyapısıyla uzun yıllar hizmet verecek olan yeni köprü hem vatandaşların günlük ulaşımını hem de bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin ulaşımını güvenli ve konforlu hale getirdi.

Muhtar Ali Küpeli’den Hizmet Teşekkürü

Yıllardır dar ve yıpranmış köprü nedeniyle yaşadıkları zorlukların sona erdiğini dile getiren Döngel Mahalle Muhtarı Ali Küpeli, “Mahallemizde bulunan eski köprümüz 1982 yılında yapılmıştı ve hem ihtiyaca karşılık vermiyordu hem de eskimişti. 20 yıldan beri ihtiyacımızdı ve sonunda yeni köprümüz hizmete sunuldu. Büyükşehir Belediye Başkanımız Fırat Görgel’e mahallem ve şahsım adına teşekkür ederim” diye konuştu.