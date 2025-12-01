Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde kültür ve sanat etkinliklerini vatandaşlarla buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda müzikseverler için unutulmaz bir program gerçekleştirildi. Afşin Belediyesi, İnönü Üniversitesi ve Afşin Kültür Sanat Derneği iş birliğiyle Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde “İncesaz Şarkıları” konseri düzenlendi.

Afşin Kültür Sanat Derneği Türk Sanat Müziği Korosu ve Beyzadeler Orkestrası, Türk müzik tarihinde özel bir yeri olan İncesaz’ın sevilen eserlerini seslendirdi. Balıkçılar, Gümüş, Çok Aşığın Var Diyorlar, Balat, Mazi Kalbimde Bir Yaradır, Güzel Günler gibi dinleyicilerin hafızasına kazınmış eserlerin seslendirildiği gecede müzikseverler de koroya eşlik ederek programa renk kattı. Repertuvar hem nostaljik hem de duygusal bir atmosfer yaratarak izleyicileri geçmişten günümüze müzikal bir yolculuğa çıkardı. Salonu dolduran müzikseverler, performansların ardından sanatçıları uzun süre alkışladı. Etkinlikten son derece memnun kaldıklarını belirten müzikseverler, Büyükşehir Belediyesi ve emeği geçen herkese teşekkür etti.