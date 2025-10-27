18 farklı ülkeden gelen sporcuların kıran kırana mücadele ettiği dev organizasyonda, tüm kategorilerde altın madalyayı Türk pehlivanlar kazandı.

Kahramanmaraş, geleneksel güreşin kalbi olarak tarihe geçen bir organizasyona daha ev sahipliği yaptı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Geleneksel Güreş Federasyonu ve Dünya Güreş Birliği iş birliğiyle ilk kez düzenlenen Dünya Karakucak Güreş Şampiyonası, Batıpark Deprem Şehitleri Er Meydanı’nda yoğun katılımla gerçekleştirildi. Günün erken saatlerinde başlayan müsabakalar, gün boyu devam eden nefes kesici mücadelelere sahne oldu. 18 ülkeden 130’un üzerinde pehlivanın katıldığı şampiyonada sporcular, ülkelerini ve bayraklarını gururla temsil etmek için sahada ter döktü.

Türk Pehlivanlardan Tarihi Başarı

Dokuz farklı kategoride düzenlenen karşılaşmalarda Türk güreşçiler üstün performanslarıyla adeta damga vurdu. Tüm sıkletlerde altın madalyayı Türkiye kazandı. 50-55 kilogramda Halil Gökdeniz, 60 kilogramda Emircan Çolak, 65 kilogramda Hamza Zopalı, 70 kilogramda Haydar Yavuz, 75 kilogramda Muhsin Barbak, 80 kilogramda Ömer Faruk Çayır, 85 kilogramda Coşkun Keleş, 90 kilogramda Osman Göçen rakiplerini mağlup ederek birincilik kürsüsüne çıktı. Şampiyonanın en büyük heyecanı ise Başpehlivanlık müsabakası oldu. Tribünlerin nefesini tuttuğu finalde Türk pehlivan Feyzullah Aktürk, İranlı rakibi Mostafa Najafi’yi mağlup ederek altın kemerin sahibi oldu.

Coşkulu Ödül Töreni

Şampiyona ödül töreniyle noktalandı. Vali Mükerrem Ünlüer, 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş ve AK Parti İl Başkanı Muhammed Burak Gül, dereceye giren tüm pehlivanları tebrik ederek madalyalarını takdim etti.