Federasyondan yapılan bilgilendirmede, Trendyol Süper Lig’den 27, Trendyol 1. Lig’den 77, Nesine 2. Lig’den 282, Nesine 3. Lig’den 629 futbolcu ile 9 profesyonel oyuncunun yer aldığı geniş bir liste disipline gönderildi.

TFF, FIFA ile transfer görüşmesine başladı

Sevk edilen futbolcuların “tedbirli” olarak disipline gönderilmesi nedeniyle birçok kulüp kadro sıkıntısı yaşarken, TFF bu durumun önüne geçmek için FIFA ile ek transfer dönemi görüşmeleri başlattı. Planlanan düzenlemeye göre kulüplerin kadrolarını tamamlayabilmeleri adına ulusal düzeyde 15 günlük ek transfer ve tescil periyodu tanımlanması hedefleniyor.

47 futbolcu için inceleme süreci devam ediyor

Federasyon ayrıca, yalnızca bir kez bahis hareketi tespit edilen 47 futbolcu için disiplin işlemlerinin şimdilik bekletileceğini duyurdu. Bu dosyalar, ilgili kurumlardan gelecek belgeler doğrultusunda yeniden değerlendirilecek.

TFF 2. ve 3. Lig’e iki hafta ara

Soruşturmanın ardından en fazla ismin yer aldığı TFF 2. Lig (282 futbolcu) ve TFF 3. Lig’de (629 futbolcu) fikstür planlaması da değişti. Federasyon, bu iki lige iki haftalık ara verildiğini açıkladı.

Bu karar sonrası, iki ligde sezon takviminin yeniden düzenlenmesi bekleniyor. Öte yandan, TFF’nin yarın Riva’daki tesislerde olağanüstü toplanacağı da bildirildi.

Süper Lig’den disipline sevk edilen isimler

Bahis soruşturması kapsamında PFDK’ya sevk edilen Süper Lig oyuncuları arasında dikkat çeken isimler bulunuyor. Beşiktaş’tan Ersin Destanoğlu ve Necip Uysal, Galatasaray’dan Metehan Baltacı ve Eren Elmalı, Trabzonspor’dan Boran Başkan ve Salih Malkoçoğlu, Konyaspor’dan Adil Demirbağ ve Alassane Ndao gibi oyuncular da listede yer aldı.

PFDK’ya sevk edilen tüm futbolcuların yer aldığı tam listeye TFF’nin resmi internet sitesinden ulaşılabiliyor.