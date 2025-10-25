Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Geleneksel Güreş Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen Türkiye Kısa Şalvar Güreş Şampiyonası coşkulu bir açılış töreniyle başladı.Batıpark Deprem Şehitleri Er Meydanı’nda gerçekleştirilen açılış seremonisine; 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici, Mevlüt Kurt ve Mehmet Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, AK Parti İl Başkanı Muhammed Burak Gül, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, sporcular ve yüzlerce sporsever katıldı.

“Şalvar Güreşi Bu Toprakların Dili”

Programda konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, şalvar güreşinin Kahramanmaraş’ın kültürel kimliğinin bir parçası olduğunu vurguladı. Özdemir, “Şalvar güreşi, bu toprakların dilidir. Şehrin tarihine, kahramanlık destanlarına ve Sütçü İmam’ın mirasına baktığımızda bu izlerin yalnızca geçmişte değil bugün de yaşadığını görüyoruz. Şalvar güreşi, Kahramanmaraş’ın sadece bir spor geleneği değil aynı zamanda kültürel ve tarihi simgesidir” dedi.

“Kahramanmaraş Güreşin Kalbidir”

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş ise Kahramanmaraş’ın güreş açısından özel bir şehir olduğuna dikkat çekerek, “Kahramanmaraş bizler için çok büyük anlamlar taşıyor. Burada güreşin hak ettiği değeri görmesi için Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fırat Görgel ile çok ciddi iş birlikleri yürütüyoruz. Bugün burada 26 şehirden 485 güreşçimiz mücadele ediyor. Kahramanmaraş, çok özel bir güreş turnuvasına ev sahipliği yapıyor” ifadelerini kullandı.

“Kahramanmaraş Pehlivanlar Diyarıdır”

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, ata sporunun şehrin köklerinde derin izler taşıdığını belirterek, “Ata sporumuzun ana yurdu Kahramanmaraş’ımızda Türkiye Kısa Şalvar Güreş Şampiyonası için bir aradayız. Bugün er meydanında 485 pehlivanımız bileğiyle, yüreğiyle ve azmiyle mücadele edecek. Asırlardır Kahramanmaraş’ta çocuklar dedelerinden güreşi öğrenmiştir. O yüzden güreş Kahramanmaraş’ın damarlarında, kültüründe ve karakterindedir. Bu topraklarda nice pehlivanlar yetişti, nice destanlar yazıldı. Kahramanmaraş her zaman pehlivanların şehri, er meydanlarının onurlu sancağı olmuştur” dedi.

“18 Ülkeden 130’u Aşkın Sporcuyu Şehrimizde Ağırlayacağız”

Başkan Görgel, Büyükşehir Belediyesi olarak sporun tüm branşlarında altyapıyı güçlendirmek için yoğun bir şekilde çalıştıklarını belirterek, “Bugün düzenlenen Kısa Şalvar Güreş Şampiyonası bu çabanın bir göstergesidir. Yarın yine bu meydanda Kırgızistan’dan Azerbaycan’a, Japonya’dan İtalya’ya kadar 18 ülkeden 130’u aşkın sporcu kol bağlayacak. Ata sporumuzun ana vatanı Kahramanmaraş’tan tüm dünyaya tanıtılacağı Dünya Karakucak Güreş Şampiyonası’na ev sahipliği yapacağız. Bu önemli organizasyonun şehrimize kazandırılmasında büyük destekleri olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak’a, Federasyon Başkanımız İbrahim Türkiş’e ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

“Kazanan Kahramanmaraş ve Türkiye Olacak”

66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Kahramanmaraş’ın spora ve özellikle güreşe olan ilgisine dikkat çekti. Kirişci, “Kahramanmaraş olarak spora sevdalı bir şehiriz. Ancak tarihimizde ve kültürümüzde güreşin yeri apayrı. Bugün ev sahipliği yaptığımız Türkiye Kısa Şalvar Güreş Şampiyonası’nda yiğitlerimiz marifetlerini gösterecek. Her bir güreşçimize üstün başarılar diliyorum. Bugün burada kaybeden olmayacak; kazanan Kahramanmaraş ve Türkiye olacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle yarın 1. Karakucak Güreş Şampiyonası da bu meydanda gerçekleştirilecek. Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanımıza, Gençlik ve Spor Bakanımıza ve emeği geçen herkese en kalbi şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.