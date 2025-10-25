Filistin…

Mazlum coğrafyaların kalbi, ümmetin kanayan yarası.

Gazze’de her gün bombalar patlıyor, çocuklar ağlıyor, anneler evlatlarının sesini enkaz altından duymaya çalışıyor.

İnsanlık, tarihin en büyük vicdan sınavlarından birini veriyor.

Bu sınavda güçlü olmak değil; yürekli olmak gerekiyor.

Bir ekmek, bir bardak su, bir dua… Bazen insanlığı kurtarmaya yeter.

Çünkü Filistin’de uzanan her yardım eli, bir hayatı yeniden yeşertiyor.

GÖNÜL AL DERNEĞİ’NDEN FİLİSTİN’E UMUT ELİ

Gönül Al İnsani Yardım Derneği, sessiz kalan dünyanın vicdanına sesleniyor.

Dernek Başkanı Murat Hoca, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Filistin ve Gazze’deki mazlum kardeşlerimizin yanındayız.

Tüm yardımlarımızı bu bölgeye yönlendirdik.

Bu ay içerisinde Gazze’de su tankerleri, un çuvalları ve sıcak yemekler ulaştıracağız.

Her destek, oradaki bir kardeşimizin nefesi, duası, umudu olacaktır.”

ACİL İHTİYAÇLAR İÇİN DESTEK ÇAĞRISI

Gazze’de suya ulaşmak neredeyse imkânsız hale geldi.

Bir tas çorba, bir avuç un bile bir ailenin tek umudu olabiliyor.

Bu nedenle dernek, “Bir Hisse – Bir Hayat” çağrısıyla vatandaşları yardıma davet ediyor.

• Su Tankeri Hisse Bedeli: 500 TL

• Tam Su Tankeri: 15.000 TL

• Un Çuvalı: 1.000 TL

• Bir Yetim İçin Yemek: 150 TL

Yapılacak her katkı, Gazze’de bir annenin duası, bir çocuğun tebessümü, bir sofranın umudu olacak.

KARDEŞLİK SADECE SÖZLE DEĞİL, EYLEMLE OLUR

Filistin, yalnızca bir ülke değil; insanlığın ortak vicdanıdır.

Bugün o vicdan bizden bir ses, bir adım, bir paylaşım bekliyor.

Kardeşlik; sadece “yanındayız” demekle değil, gerçekten el uzatmakla anlam bulur.

Bu yüzden yardım göndermek, yalnızca maddi bir destek değil; insanlığımızın şahitliğidir.

Mazlum coğrafyalarda bir damla su, bir avuç un bile bir hayat kurtarabiliyorsa;

susmak, bu sınavda kaybetmektir.

“RABBİM YAR VE YARDIMCIMIZ OLSUN”

Gönül Al İnsani Yardım Derneği, tüm Türkiye’ye çağrıda bulundu:

“Bu bir kampanyadan öte, bir insanlık mücadelesidir.

Her destek, Filistin’deki kardeşlerimize nefes olacaktır.

Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Allah’a emanet olun.”

Yardım yapmak isteyenler için derneğin hesap bilgileri:

TR43 0021 0000 0004 5109 9000 01

GÖNÜL AL İNSANİ YARDIM DERNEĞİ

Gazze’de mazlum yürekler, kardeşlerinden uzanacak bir yardım elini bekliyor.

Bu çağrı, sadece bir yardım çağrısı değil; bir vicdan çağrısıdır.

Unutmayalım:

Bir lokma ekmek, bir damla su, bir yetimin tebessümü kadar büyük bir iyilik yoktur.

Ve insanlık, ancak paylaşmayı bilenlerin omuzlarında yükselecektir.