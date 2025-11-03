Matlı Stadyumu’nda oynanan karşılaşmaya iki takım da dengeli bir oyun anlayışıyla başladı. İlk yarıda İstiklalspor, güçlü rakibi karşısında disiplinli bir savunma ortaya koyarken, hücumda da zaman zaman etkili pozisyonlar üretti. Ancak her iki ekip de gol bulamayınca ilk 45 dakika golsüz eşitlikle tamamlandı.

İkinci yarıya hızlı başlayan taraf ev sahibi Bursaspor oldu. Yeşil-beyazlı ekip, 47. dakikada İlhan Depe’nin kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Bu gole çabuk karşılık veren Kahramanmaraş temsilcisi, 50. dakikada Burak Kavlak’ın ağları sarsmasıyla skoru 1-1’e getirdi.

Karşılaşmanın kalan bölümünde iki takım da oyuncu değişiklikleriyle üstünlüğü yakalamaya çalıştı. Taraftar desteğini arkasına alan Bursaspor, son dakikalarda baskısını artırdı. Uzatma anlarında gelişen atakta 90+2. dakikada Muhammet Demir’in kafa golü ev sahibine galibiyeti getirdi.

Bu sonuçla Kahramanmaraş İstiklalspor sahadan puansız ayrılırken, Bursaspor üç puanı hanesine yazdırarak çıkışını sürdürdü.