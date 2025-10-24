Futbolda bir türlü yüzü gülmeyen Kahramanmaraş’ta amatörde skandallar bir türlü sona ermiyor.

Kahramanmaraş’ın Taban Birliklerini oluşturan ASKF ile birlikte istişareli bir şekilde çalışan TFF İl Temsilciliği ve Müsabakaların icra edilmesinin kovuşlandırılmasını sağlayan İl Tertip Komitesi Türkiye’de ilkleri yaşatmaya devam ederek adını altın harflerle yazdırıp Guinness rekorlar kitabına girmeyi hedefliyor.

Birçok kulüple nizahlı olan ve Yönetici ve antrenörleri galiye almayan Kahramanmaraş amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) daha önce sahte evraka göz yumması, Hükmen Galip edeceği maçı ileriki tarihe ötelemesi ve İl Tertip komitesini uzak ilçelerinden vekalet oy kullanma yetkisi alarak Komiteye aday olunmuştu. Vekaletli Adaylar ise maçı 372 gün sonraya vererek Türkiye de bir ilke imza attılar.

Spor Kulüplerinin sorunlarına çözüm arama merkezi olması gerekirken her geçen gün sorun yumağı olmaya devam eden Kahramanmaraş ASKF’de yöneticiler Liglerde zorluklar içerisinde ayakta durmaya çalışan ve son yıllarda maddiyata dönüşen Lig masrafları ile zor şartlarda sahaya çıkmaya çalışan kulüplere masada zorluk çıkartıyor.

Ekrem Karaoğlan Başkanlığında yönetilen ve geçmiş sezonlarda yönetimlerden rahatsız olarak iyi yönetilmediğini ve istifası istenilen ve Yerel Basına gündem olan sahte evrak gibi olayların, Yönetim kurulunun Yöneticilerinden istifa istemeler gibi olaylar konuşulurken sahalarda yaşanan olaylarda Federasyonun eksi tarafı olmaya başladı.

Spor camiasının üst kuruluş olarak bildiği lakin giden kulüp yöneticilerinin skandallarla karşılaştığı ASKF’de her gün bir patlak ses çıkarak sos vermeye devam ederken bu seferde vekaletle İl Tertip komitesine giren isimler 372 gün sonraya maç atayarak Kahramanmaraş Amatör Futbol camiasını sarstı.

Maç atamalarında TFF İl Temsilcisi Ali Kazancı, Başkan Yardımcısı Ahmet Güler, Kahramanmaraş Gençlik ve spor İl Müdürlüğü İl Spor Hizmetleri Müdürü Kadir Gemci, ASKF Yöneticisi Beden eğitimi Öğretmeni Adem Karaköse, Kulüp Temsilcisi İsmail Avanoğlu, Kulüp Temsilcisi Bayram Yapar, Kulüp Temsilcisi Fatih Demir, Türkiye Faal Futbol Hakemleri Derneği İl Hakem Kurulu Başkanı Selahattin Abacı, Saha Komiserleri Derneği Temsilcisi Selahattin Azizoğlu isimleri komitede yer alıyor.

Türkiye Futbol Federasyonu, amatör futbolda dijital dönüşümün bir parçası olarak “Dijital Lisans ve Esame Sistemi”ni hizmete sunması ile birlikte Amatör Spor Kulüpleri Federasyonunun fonksiyonu kalmadığını savunan spor camiası ‘bari maç atamalarını düzgün yapın’ diye sitemde bulunuyorlar.