Kahramanmaraş, ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarına ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan 1. Dünya Karakucak Güreş Şampiyonası ve Türkiye Kısa Şalvar Güreş Şampiyonası, 25-26 Ekim tarihleri arasında Batıpark Deprem Şehitleri Er Meydanında gerçekleştirilecek. 18 farklı ülkeden 130’u aşkın sporcu, er meydanına çıkacak ve ata sporunun köklü mirasını sahalarda yaşatacak. Gerçekleştirilecek organizasyon öncesi Batıpark Deprem Şehitleri Er Meydanında basın tanıtım lansmanı gerçekleştirildi. Lansmana, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Serdar Atalar’ın yanı sıra, Geleneksel Güreş Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, farklı ülkelerden gelen temsilciler, sporcular ve antrenörler katıldı.

“Karakucak Güreşi Bizleri Birleştiren Bir Değer Olmuştur”

Tanıtım lansmanında konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, “Ata sporumuz güreşin en saf ve en asil hali olan karakucak güreşi yüzyıllardır bu toprakların ruhunu taşımız, nesillerdir bizleri birleştiren bir değer olmuştur. Bizler bu geleneği 1. Dünya Şampiyonası ile taçlandırmış durumdayız” dedi

“Tüm Vatandaşlarımızı Davet Ediyoruz”

Hafta sonu hem Türkiye’nin hem de Kahramanmaraş’ın tarihi bir ana şahit olacağını söyleyen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Serdar Atalar, “Ata sporumuzun özünü ve ruhunu tüm dünyada tanıtacak Dünya Karakucak Güreş Şampiyonası’nın ilki Kahramanmaraş’ta düzenlenecek. Bu organizasyon, Uluslararası Güreş Federasyonunun takvimine giren ilk karakucak şampiyonası olması özelliğini taşıyor. 130’u aşkın sporcu Kahramanmaraş’ta er meydanına çıkacak ve Büyükşehir Belediyesi de bu geleneği yaşatmak spora ve sporcuya destek vermeye devam edecek. Tüm vatandaşlarımızı bu hafta sonu Batıpark Er Meydanına davet ediyorum” diye konuştu.

“Karakucak Güreşi Dünyanın Tanıdığı Güreş Stili Olacak”

Geleneksel Güreş Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş ise,“Federasyonumuzun kurulduğu andan itibaren bizi ana hedeflerimizden bir tanesi geleneksel güreşimizin ülkemiz içerisinde mükemmel şekilde icra edilmesini sağlamaktan öte bu organizasyonlarımızı bütün dünyada bilinir hale getirmektir. Arzu ettiğimiz hedefimizin ilk adımını attık ve bu organizasyonun yapılması ile karakucak güreşi sadece Türkiye’de değil, tüm dünyanın tanıdığı güreş stili haline gelecek. Bu organizasyonun en iyi şekilde tertip edilmesini sağlamada bize değerli katkı sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’e teşekkür ederim” cümlelerini sarf etti.

Cumartesi ve Pazar Güreş Şöleni Yaşanacak

25 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirilecek Kısa Şalvar Güreş Şampiyonası, saat 10.00’da start alacak. Saat 13.00’da ise organizasyonun seramonisi gerçekleştirilecek. Final müsabakalarının ardından saat 17.00’da ise madalya töreni gerçekleştirilerek pehlivanlar ödüllendirilecek. 26 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek Karakucak Güreşi Dünya Şampiyonası ise yine 10.00’da başlayacak. Gün boyu devam edecek müsabakaların ardından saat 16.00’da madalya seremonisi gerçekleştirilecek.