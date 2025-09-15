Şanlı geçmişiyle güreşin başkentlerinden biri olan Kahramanmaraş, bir kez daha ata sporumuzdaki gücünü ortaya koyarak zirveye çıktı. Kahramanmaraş’ın yiğit pehlivanları, sergiledikleri üstün performansla büyük beğeni topladı.

Şampiyona, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu ve Şahinbey Belediyesi iş birliğinde, Şahinbey Belediyesi Geleneksel Sporlar Merkezi’nde gerçekleştirildi. Organizasyonda, minikler, yıldızlar, büyükler ve başpehlivanlar olmak üzere 4 kategoride, 27 sıklette mücadeleler yapıldı. Türkiye’nin 81 ilinden gelen 505 güreşçi, şampiyonluk için kıyasıya mücadele etti.