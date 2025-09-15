Kahramanmaraş’ta 4 bin seyirci kapasiteli yeni futbol sahasında sona gelindi!
Kahramanmaraş’ta 4 bin seyirci kapasiteli yeni futbol sahasında sona gelindi!
İçeriği Görüntüle

Şanlı geçmişiyle güreşin başkentlerinden biri olan Kahramanmaraş, bir kez daha ata sporumuzdaki gücünü ortaya koyarak zirveye çıktı. Kahramanmaraş’ın yiğit pehlivanları, sergiledikleri üstün performansla büyük beğeni topladı.

042Abe11 7B70 4D45 8E7D 21C78B9A9716

Şampiyona, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu ve Şahinbey Belediyesi iş birliğinde, Şahinbey Belediyesi Geleneksel Sporlar Merkezi’nde gerçekleştirildi. Organizasyonda, minikler, yıldızlar, büyükler ve başpehlivanlar olmak üzere 4 kategoride, 27 sıklette mücadeleler yapıldı. Türkiye’nin 81 ilinden gelen 505 güreşçi, şampiyonluk için kıyasıya mücadele etti.