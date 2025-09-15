Alınan karar doğrultusunda, şehir içi toplu taşıma ücretlerine ortalama yüzde 38 oranında zam yapıldı.

Yeni tarife ile birlikte tam Kahramankart ücreti 16 TL’den 22 TL’ye yükseldi. Öğrencilerin kullandığı indirimli kart ücreti ise 9 TL’den 11 TL’ye çıktı. Ayrıca, iki binişlik kart 60 TL’ye, kredi kartıyla ödeme ücreti 24 TL’ye yükseltildi.

Aktarma ücretleri de güncellemeye dahil edilerek 8,5 TL olarak belirlendi. Karekod sistemi üzerinden yapılan ödemelerde ise tam biniş ücreti 22 TL oldu.

UKOME yetkilileri, artan akaryakıt ve işletme maliyetlerinin bu fiyat düzenlemesinde etkili olduğunu açıkladı.