Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehirde spor kültürünü yaygınlaştırmak adına kritik spor müsabakalarını vatandaşlarla buluşturmaya devam ediyor.

Bu kapsamda, EuroBasket 2025'te A Grubu'nu "5'te 5" yaparak lider tamamlayan, son 16 turunda İsveç'i, çeyrek finalde Polonya'yı ve yarı finalde Yunanistan'ı mağlup eden A Milli Erkek Basketbol Takımımız, şampiyonluk maçında Almanya ile karşı karşıya geldiği kritik karşılaşmayı NFK Kültür Merkezi önünde kurulan dev ekranda yüzlerce vatandaş takip etti.

Kahramanmaraş’ta Toplu Taşıma Ücretlerine Zam: Tam Biniş 22 TL Oldu
Kahramanmaraş’ta Toplu Taşıma Ücretlerine Zam: Tam Biniş 22 TL Oldu
İçeriği Görüntüle

Arena Riga'da oynanan ve büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmayı dev ekranda takip eden vatandaşlar, A Milli Erkek Basketbol Takımına destek tezahüratlarıyla adeta stat atmosferi oluşturdu. Taraftarlar, bu önemli karşılaşmanın heyecanını birlikte yaşadı. Ancak, A Milli Erkek Basketbol Takımımızın son çeyrekte maçın sonunu getiremedi ve Almanya'ya 88-83’lük skorla mağlup olarak Avrupa ikincisi oldu.