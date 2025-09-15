Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehirde spor kültürünü yaygınlaştırmak adına kritik spor müsabakalarını vatandaşlarla buluşturmaya devam ediyor.

Bu kapsamda, EuroBasket 2025'te A Grubu'nu "5'te 5" yaparak lider tamamlayan, son 16 turunda İsveç'i, çeyrek finalde Polonya'yı ve yarı finalde Yunanistan'ı mağlup eden A Milli Erkek Basketbol Takımımız, şampiyonluk maçında Almanya ile karşı karşıya geldiği kritik karşılaşmayı NFK Kültür Merkezi önünde kurulan dev ekranda yüzlerce vatandaş takip etti.

Arena Riga'da oynanan ve büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmayı dev ekranda takip eden vatandaşlar, A Milli Erkek Basketbol Takımına destek tezahüratlarıyla adeta stat atmosferi oluşturdu. Taraftarlar, bu önemli karşılaşmanın heyecanını birlikte yaşadı. Ancak, A Milli Erkek Basketbol Takımımızın son çeyrekte maçın sonunu getiremedi ve Almanya'ya 88-83’lük skorla mağlup olarak Avrupa ikincisi oldu.