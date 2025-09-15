KASKİ Genel Müdürlüğü, Elbistan’ın su temin sistemini daha dayanıklı, çağdaş ve sürdürülebilir hale getirmek amacıyla kapsamlı bir altyapı projesini hayata geçiriyor. Proje kapsamında 160 milyon TL’lik yatırımla 6 adet yeni içmesuyu deposu inşa ediliyor. Yeni depolar, hem suyun daha verimli dağıtılmasını sağlayacak hem de olası kesintilere karşı sistemin dayanıklılığını artıracak. Proje tamamlandığında, ilçenin içme suyu altyapısı hem kapasite hem de güvenlik açısından önemli bir sıçrama yaşayacak.

Modern Teknoloji, Sürdürülebilir Çözüm

Yeni servis depoları, günümüzün çevresel ve teknik standartlarına uygun şekilde tasarlanıyor. Betonarme yapılar, otomatik kontrol sistemleri ve acil durum senaryolarına karşı geliştirilmiş yedekleme mekanizmalarıyla donatılıyor. Bu sayede Elbistanlılar, suya erişimde daha az kesinti ve daha yüksek kaliteyle buluşmuş olacak.

Elbistan’ın Geleceğine Yatırım

160 milyon TL’lik bütçeyle yürütülen proje, Elbistan’ın uzun vadeli su yönetimi stratejisinin temel taşlarından biri olarak görülüyor. Yeni servis depoları sayesinde ilçenin nüfus artışı ve kentleşme sürecine paralel olarak su ihtiyacının karşılanması daha kolay hale gelecek.