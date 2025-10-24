Onikişubat Belediyesi, ilçenin dört bir yanında yürüttüğü altyapı ve üstyapı yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor.

Bu kapsamda Tavşantepe Mahallesi’nde gerçekleştirilen geniş kapsamlı asfalt çalışmalarıyla 17 farklı sokak modern bir görünüme kavuştu.

5 kilometre uzunluğundaki yolda toplam 9 bin ton sıcak asfalt serimi yapılarak bölge sakinlerine konforlu ulaşım imkânı sunuldu.

Toplam yatırım bedeli 45 milyon TL’yi bulan çalışma, hem mahalle içi ulaşımı kolaylaştırdı hem de bölgedeki yaşam kalitesini artırdı.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, devam eden asfalt çalışmalarını yerinde inceleyerek teknik ekipten detaylı bilgi aldı. Başkan Toptaş’a, Tavşantepe Mahallesi Muhtarı Hacı Mustafa Kabak eşlik etti.

“Her mahallemize eşit hizmet götürmenin gayretini veriyoruz”

Saha incelemeleri sırasında dönüşümü tamamlanan parkı da gezen Başkan Toptaş, mahalle sakinleriyle bir araya gelerek hem yapılan çalışmaları değerlendirdi hem de vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.

Mahalle halkının ilgisinden memnuniyet duyduğunu belirten Başkan Toptaş, Onikişubat’ın her mahallesine eşit hizmet götürme anlayışıyla hareket ettiklerini vurguladı.

Başkan Toptaş, “Tavşantepe Mahallemizde uzun süredir beklenen asfalt yenileme çalışmamızı tamamladık. 17 sokağımızda 5 kilometrelik yolda 9 bin ton sıcak asfalt serimi gerçekleştirdik. Bunun yanında altyapısı tamamlanan bölgelerimizde de asfalt kalitesini yükselterek vatandaşlarımızın daha güvenli, konforlu bir ulaşım sağlamasını hedefliyoruz. 45 milyon TL’lik bu yatırım, ilçemizin her noktasına değer katmavizyonumuzun bir yansımasıdır” ifadelerini kullandı.

Başkan Toptaş, ilçenin tüm bölgelerinde yol kalitesini artırmak, vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmek ve modern şehir kimliğini güçlendirmek amacıyla yatırımların planlı bir şekilde devam edeceğini belirtti.

Muhtar Kabak ve vatandaşlardan Başkan Toptaş’a teşekkür

Başkan Toptaş, mahalle gezisi sırasında özel ihtiyaç sahibi vatandaşlarla da sohbet etti, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Çalışmaların ardından mahalle sakinleri, yollarının uzun yıllar sonra modern bir görünüme kavuşmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Tavşantepe Mahallesi Muhtarı Hacı Mustafa Kabak, Onikişubat Belediyesi’nin mahalleye kazandırdığı yatırımlardan dolayı Başkan Toptaş’a teşekkür ederek, “Mahallemizin yıllardır beklediği hizmetler bir bir hayata geçiriliyor. Yeni asfalt çalışmalarıyla ulaşım artık çok daha rahat olacak. Ayrıca parkımızın yenilenmesiyle de mahallemiz daha güzel bir görünüme kavuştu.” dedi.