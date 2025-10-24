Göksun’un serin yaylaları ve Andırın’ın gizemli ormanları, sarıdan kızıla, turuncudan yeşile uzanan renk geçişleriyle görsel bir şölen sunuyor.

Doğa, bu mevsimde sessiz ama etkileyici bir senfoni çalıyor. Bir zamanlar yemyeşil olan ağaçlar, altın sarısına bürünmüş yapraklarıyla rüzgârın ritminde dans ediyor. Her düşen yaprak, toprağa yeni bir hikâye bırakıyor; her renk, mevsimin dinginliğini fısıldıyor.

0Be5088C C49E 4A58 8D31 71Ccaae3Bf80Fotoğraf Tutkunları Göksun ve Andırın’a Akın Ediyor

Sonbaharın büyüleyici dokusu, doğa ve fotoğraf severleri Kahramanmaraş’ın yüksek kesimlerine çekiyor. Göksun’un sisli yamaçlarında, Andırın’ın derin vadilerinde objektiflere yansıyan kareler, adeta masalsı bir tabloyu andırıyor.

Renklerin iç içe geçtiği doğa manzaraları, yerli ve şehir dışından gelen fotoğrafçılar için büyük ilgi odağı haline geldi. Her yıl bu mevsimde olduğu gibi, kentin doğal güzelliklerini keşfetmek isteyen gezginler, Kahramanmaraş’ı ziyaret ediyor.

2234Ba1B Fc2A 45Ab A4Bb 59Ccd3330Fd4Düldül Dağı Sonbaharın Renklerine Büründü

Yol Konforu İçin Asfalt Mesaisi Sürüyor!
Yol Konforu İçin Asfalt Mesaisi Sürüyor!
İçeriği Görüntüle

Efsanelere konu olan Düldül Dağı, sonbaharda bir kez daha doğaseverlerin gözdesi oldu. Dağın eteklerini saran sarı ve kızıl tonlar, sisle birleşerek etkileyici bir manzara oluşturuyor. Renklerin gökyüzüyle buluştuğu bu doğa şöleni, izleyenlere huzur dolu anlar yaşatıyor.

Kahramanmaraş’ın yükseklerinde doğa, sanki mevsime veda edercesine son bir kez renklerle dans ediyor. Bu eşsiz tablo, yalnızca görsel bir güzellik değil; aynı zamanda mevsimlerin döngüsünde saklı olan yenilenmeyi ve dinginliği de hatırlatıyor.

Bbbfe022 B8C9 4747 A6C9 59Bb42B1823CKentin farklı bölgelerinde gözlenen bu doğa şöleni, Kahramanmaraş’ı sonbaharda görülmesi gereken rotalardan biri haline getiriyor.

4769757E 3F8E 4B84 B1C1 1Cd8D6Dd138F

Fcc4Fc01 51A2 42C9 9Fdd C5437069D37C

78305465 1Bb8 4E42 Bc97 A89Fee275413

7Dff620F 46B3 4E48 B797 4949Efdaedad