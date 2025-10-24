Göksun’un serin yaylaları ve Andırın’ın gizemli ormanları, sarıdan kızıla, turuncudan yeşile uzanan renk geçişleriyle görsel bir şölen sunuyor.

Doğa, bu mevsimde sessiz ama etkileyici bir senfoni çalıyor. Bir zamanlar yemyeşil olan ağaçlar, altın sarısına bürünmüş yapraklarıyla rüzgârın ritminde dans ediyor. Her düşen yaprak, toprağa yeni bir hikâye bırakıyor; her renk, mevsimin dinginliğini fısıldıyor.

Fotoğraf Tutkunları Göksun ve Andırın’a Akın Ediyor

Sonbaharın büyüleyici dokusu, doğa ve fotoğraf severleri Kahramanmaraş’ın yüksek kesimlerine çekiyor. Göksun’un sisli yamaçlarında, Andırın’ın derin vadilerinde objektiflere yansıyan kareler, adeta masalsı bir tabloyu andırıyor.

Renklerin iç içe geçtiği doğa manzaraları, yerli ve şehir dışından gelen fotoğrafçılar için büyük ilgi odağı haline geldi. Her yıl bu mevsimde olduğu gibi, kentin doğal güzelliklerini keşfetmek isteyen gezginler, Kahramanmaraş’ı ziyaret ediyor.

Düldül Dağı Sonbaharın Renklerine Büründü

Efsanelere konu olan Düldül Dağı, sonbaharda bir kez daha doğaseverlerin gözdesi oldu. Dağın eteklerini saran sarı ve kızıl tonlar, sisle birleşerek etkileyici bir manzara oluşturuyor. Renklerin gökyüzüyle buluştuğu bu doğa şöleni, izleyenlere huzur dolu anlar yaşatıyor.

Kahramanmaraş’ın yükseklerinde doğa, sanki mevsime veda edercesine son bir kez renklerle dans ediyor. Bu eşsiz tablo, yalnızca görsel bir güzellik değil; aynı zamanda mevsimlerin döngüsünde saklı olan yenilenmeyi ve dinginliği de hatırlatıyor.

Kentin farklı bölgelerinde gözlenen bu doğa şöleni, Kahramanmaraş’ı sonbaharda görülmesi gereken rotalardan biri haline getiriyor.