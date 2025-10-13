Karaköprü Faruk Çelik Stadı’nda oynanan mücadelede iki takım da sahadan 0-0’lık eşitlikle ayrıldı.

90 DAKİKADA GOL SESİ ÇIKMADI

Karşılaşmanın ilk düdüğüyle birlikte her iki ekip de kontrollü bir oyun anlayışıyla sahada yer aldı. İlk yarıda net gol pozisyonu bulmakta zorlanan takımlar, savunmada hata yapmamaya özen gösterdi.

İkinci yarıda oyun temposu zaman zaman yükselse de, kalecilerin başarılı performansları ve son vuruşlardaki etkisizlik, skoru değiştirmedi. Maçın son dakikalarında galibiyet için risk alan iki takım da aradığı golü bulamayınca mücadele golsüz tamamlandı.

Bu sonuçla Karaköprü Belediyespor puanını 6’ya, Kahramanmaraşspor ise 3’e yükseltti. Taraftarlar, sahada mücadele dolu bir maç izlese de, beklenen gol sevinci yaşanmadı.

KAHRAMANMARAŞSPOR’DA GALİBİYET HASRETİ DEVAM EDİYOR

Kahramanmaraşspor, zorlu Karaköprü Belediyespor deplasmanından 1 puanla ayrıldı.

Nesine 3.Lig 2.Grup 6. hafta mücadelesinde Kahramanmaraşspor, deplasmanda Karaköprü Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Şanlıurfa Karaköprü Faruk Çelik Stadı’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı kontrollü bir tempoda geçerken, iki ekip de savunma güvenliğini ön planda tuttu. İkinci yarıda ise oyun daha hareketliydi. Son bölümlerde karşılıklı ataklarla gol arayan taraflar, yakaladıkları fırsatları gole çeviremeyince maç başladığı gibi 0-0 sona erdi.

PUANINI 3’E YÜKSELTTİ

Sezona oldukça zor bir başlangıç yapan ve henüz galibiyetle tanışamayan Kahramanmaraşspor, deplasmanda aldığı bu beraberlikle puanını 3’e yükseltti. Ev sahibi Karaköprü Belediyespor ise puanını 6 yaparak haftayı kayıpsız geçirdi.