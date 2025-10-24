Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu (TGGF) Başkan Vekili Şahin Hopur, şampiyona öncesinde Karakucak Güreş Milli Takımı’nı ziyaret ederek sporculara moral verdi.

Kahramanmaraş Kamp Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirilen ziyarette; TGGF Asbaşkanı Mehmet Emin Bay, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Şems Sezal ve TGGF Yönetim Kurulu Üyesi Hayrullah Boyalı da yer aldı. Heyet, milli sporcularla bir araya gelerek antrenmanlarını izledi ve şampiyona öncesi destek mesajı verdi.

“Cumhurbaşkanımızın Ata Sporuna Olan Sevgisi Çok Büyük”

Ziyarette konuşan TGGF Başkan Vekili Şahin Hopur, federasyonun 2022 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın desteğiyle kurulduğunu hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Cumhurbaşkanımızın ata sporumuz güreşe, pehlivanlara ve geleneksel sporlara olan sevgisi çok büyük. Federasyonumuzun kuruluşu da kendilerinin tensipleriyle gerçekleşti. Cumhurbaşkanımız, yağlı güreş şampiyonlarını kabulünde Karakucak Güreşi Dünya Şampiyonası’nın müjdesini bizzat vermişti.”

Hopur, Kahramanmaraş’ta düzenlenecek organizasyonun yalnızca Türkiye için değil, tüm dünya için anlam taşıdığını belirterek, “Bu şampiyona geleneksel güreşlerimizin dünyaya açılan kapısı olacak. Amacımız, kültürümüzü ve sporumuzu birlikte yaşatarak genç nesillere aktarmak” dedi.

“Geleneklerimizi Korumak Milletimizin Devamlılığı İçin Hayati”

Geleneksel sporların kültürel mirasın temel unsurlarından biri olduğuna dikkat çeken Hopur, şöyle konuştu:

“Bir ülke kültürünü, geleneğini kaybederse devamlılığını da kaybeder. Güreş bizim kimliğimizdir, tarihimizdir. Yağlı güreş, karakucak, aba gibi dallar sadece birer spor değil; aynı zamanda kültürel birer değerdir. Bugün 54 ülke Etnospor çatısı altında geleneksel sporlarını yaşatmak için buluşuyor. Bizim hedefimiz de bu büyük mirası dünyaya taşımaktır.”

Hopur, Türk güreşinin dünya genelinde yoğun ilgi gördüğünü belirterek, “Rusya’dan Amerika’ya kadar milyonlarca kişi güreşlerimizi takip ediyor. Karakucak güreşi, saf teknikleri ve görsel gücüyle yabancı ülkelerin de ilgisini çekiyor” ifadelerini kullandı.

18 Ülke Katılım İçin Başvurdu

Hopur, Karakucak Güreşi Dünya Şampiyonası’na 18 ülkenin başvurduğunu açıklayarak şu bilgileri paylaştı:

“Hiçbir ülkeyi özel olarak davet etmeden, yalnızca sosyal medya paylaşımlarımızla 18 ülke müracaatta bulundu. Bu da Karakucak güreşine olan ilgiyi açıkça gösteriyor. Hedefimiz, geleneksel güreşlerimizi olimpiyatlarda temsil edebilmek. Buna yürekten inanıyoruz.”

“Kahramanmaraş Ata Sporunun Beşiğidir”

Organizasyonun hazırlık sürecinde emeği geçen tüm kurumlara teşekkür eden Hopur, özellikle Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’in desteklerine dikkat çekti:

“Sayın Görgel’e hem maddi hem manevi katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Kahramanmaraş, geleneksel güreşlerin beşiği konumundadır. Bu şampiyonanın burada yapılması son derece anlamlı. İnşallah İstiklal Marşımızı okutacak, bayrağımızı dalgalandıracak ve tarih yazacağız.”

“Bu Şampiyona Kahramanmaraş İçin Tarihi Bir Gurur”

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, şampiyonaya ev sahipliği yapmanın büyük bir onur olduğunu belirterek, “Kahramanmaraş’ta ilk kez bir dünya şampiyonasına ev sahipliği yapıyoruz. Cumhurbaşkanımızın himayelerinde, federasyonumuzun ve Büyükşehir Belediyemizin desteğiyle güçlü bir organizasyon hazırlıyoruz. Milli takımımıza güveniyoruz; bu topraklarda tarih yazacaklarına inanıyoruz.” dedi.

Büyükşehir Belediye Meclis Başkan Vekili Şems Sezal ise, “Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bu önemli organizasyon Kahramanmaraş’ta yapılıyor. Hazırlıklarımızı tamamladık, pazar günü inşallah Kahramanmaraş’ta bir tarih yazılacak.” ifadelerini kullandı.

Dev Şampiyona 26 Ekim’de Başlıyor

Türkiye Kısa Şalvar Güreşi Şampiyonası ile birlikte düzenlenecek olan 1. Karakucak Güreşi Dünya Şampiyonası, 26 Ekim 2025 Pazar günü Batıpark Deprem Şehitleri Karakucak Er Meydanı’nda gerçekleştirilecek.

Organizasyona 18 ülkeden yüzlerce sporcunun katılması bekleniyor.