2025-2026 Futbol Sezonu Nesine 2.Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Kahramanmaraş İstiklalspor, 6.hafta müsabakasını Adanaspor’a karşı oynadı. Merkez Spor Kompleksi Stadyumu’nda oynanan mücadeleye temsilcimiz İstiklalspor hızlı başladı.

RÜZGAR ESTİ, KAVLAK - FARKLI BİTİRDİ

Dakikalar 18’i gösterirken Burak Kavlak sahneye çıktı ve gol perdesini araladı. Kenan Fakılı ise 27. Dakikada farkı 2’ye yükseltti. Takımın golcü ismi Kemal Rüzgar 29.dakikada attığı golle skoru 3-0’a getirdi. Bu golden sadece 1 dakika sonra Kemal Rüzgar attığı topuk golüyle takımının 4.golünü kaydetti. İlk yarının skorunu belirleyen golü ise 37.dakikada Suat Kaya kaydetti. Bu golle birlikte ilk 45 dakika 5-0 tamamlandı.

İKİNCİ YARIDA TEK GOL

Maçın ikinci yarısında da sahadaki hakimiyetini koruyan kırmızı-beyazlılar, rakip yarı sahada zaman zaman gol fırsatları buldu. Maçın açılış golünü atan Burak Kavlak 65. dakikada yeniden sahneye çıktı ve topu filelerle buluşturdu. Maçta başka gol sesi çıkmazken İstiklalspor kendi taraftarı önünde Adanaspor’u 6-0 gibi üstün bir skorla mağlup etti.

Hanesine 3 puan yazdıran temsilcimiz toplam puanını 12’Ye yükseltti.