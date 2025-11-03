Kahramanmaraş Merkez Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada taraftarının coşkulu desteğini arkasına alan Kipaş İstiklal Spor, maça yüksek tempoyla başladı ve ilk yarıyı 37-34 önde tamamladı.

TGGF Başkan Vekili Şahin Hopur’dan Milli Takıma moral ziyareti!
TGGF Başkan Vekili Şahin Hopur’dan Milli Takıma moral ziyareti!
İçeriği Görüntüle

İkinci yarıda da oyunun kontrolünü koruyan kırmızı-beyazlı ekip, son saniyelerdeki etkili savunmasıyla rakibine fırsat tanımadı ve parkeden 72-71’lik skorla galip ayrıldı.

Levent Demirci yönetimindeki Kahramanmaraş temsilcisi, bu sonuçla ligdeki 5. galibiyetini elde ederek puanını 13’e yükseltti ve üst sıralardaki iddiasını sürdürdü.

11Dbc12E C7A1 4110 B419 B16Da3E1Ee9C