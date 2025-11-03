Kahramanmaraş Merkez Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada taraftarının coşkulu desteğini arkasına alan Kipaş İstiklal Spor, maça yüksek tempoyla başladı ve ilk yarıyı 37-34 önde tamamladı.

İkinci yarıda da oyunun kontrolünü koruyan kırmızı-beyazlı ekip, son saniyelerdeki etkili savunmasıyla rakibine fırsat tanımadı ve parkeden 72-71’lik skorla galip ayrıldı.

Levent Demirci yönetimindeki Kahramanmaraş temsilcisi, bu sonuçla ligdeki 5. galibiyetini elde ederek puanını 13’e yükseltti ve üst sıralardaki iddiasını sürdürdü.