Batıpark Adem Şahan Futbol Sahası’nda oynanan karşılaşmaya iki ekip de kontrollü bir başlangıç yaptı. İlk yarıda rakibine fazla alan bırakmayan kırmızı-beyazlılar, zaman zaman etkili ataklarla gole yaklaşsa da son vuruşlarda başarılı olamadı. Mücadelenin ilk 45 dakikası golsüz eşitlikle sonuçlandı.

SON DAKİKALARDA GELEN UMUT GOLÜ

Karşılaşmanın ikinci yarısında oyunun temposu yükseldi. Konuk ekip Suvermez Kapadokyaspor, 78. dakikada Bora Barlas’ın kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Bu golün ardından teknik ekibin yaptığı oyuncu değişiklikleriyle hücum gücünü artıran Kahramanmaraşspor, aradığı golü maçın son anlarında buldu. 86. dakikada Emre Aydın’ın pasında topla buluşan Hüseyin Çakmak, meşin yuvarlağı ağlara göndererek skoru 1-1’e getirdi. Kalan dakikalarda iki takım da galibiyet için yüklense de başka gol olmadı ve mücadele 1-1’lik eşitlikle tamamlandı. Kahramanmaraşspor, bu sonuçla puanını 7’ye yükseltti ve düşme hattından uzaklaşma mücadelesini sürdürdü.