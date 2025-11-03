Deprem felaketinin ardından sağlık sorunlarıyla mücadele etmek zorunda kalan aile, pes etmek yerine üretmeyi seçerek yaşamlarını yeniden inşa etti.

Yıllar önce Kahramanmaraş taşınan Fatih Işıklı, deprem öncesinde mütevazı bir yaşam sürerken, felaketin ardından beyninde tümör tespit edilmesiyle hayatı altüst oldu.

Ancak bu süreçte eşi Ayşe Işıklı ile birlikte gösterdiği dayanışma ve kararlılıkla, zorlukları üretime dönüştürmeyi başardı.

Fatih Işıklı, evde kendi imkânlarıyla biber, isot, salça, turşu ve diğer doğal ürünleri üretmeye başladı.

Eşi Ayşe Işıklı ise üretilen bu emek dolu ürünleri pazar yerlerinde satarak ailenin geçimini üstlendi. Biri üretti, diğeri sattı; böylece hem ekonomik bağımsızlıklarını kazandılar hem de çocuklarının geleceğine umut oldular.

“Biz kimseye yük olmak istemedik. Kendi alın terimizle yaşamak istiyoruz” diyen Işıklı ailesi, yaşadıkları zorluklara rağmen hayata sıkı sıkıya tutunmayı başardı.

Işıklı çifti, azimleri ve üretkenlikleriyle, Kahramanmaraş’ta deprem sonrası yeniden ayağa kalkmanın simge isimlerinden biri haline geldi.