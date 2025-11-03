Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı koordinasyonunda, Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlıklarının iş birliğiyle ve UNICEF’in teknik desteğiyle yürütülen proje kapsamında, Kahramanmaraş’taki Erken Çocukluk Gelişim Merkezi aracılığıyla 0-8 yaş arası gelişimsel gerilik riski bulunan çocuklara ihtiyaç duydukları bakım, sağlık, rehabilitasyon ve eğitim hizmetleri tek noktadan sunuluyor.

Pilot uygulama, çocukların gelişim geriliğinin erken dönemde tespit edilmesini ve ailelerin bu süreçte bilinçlendirilmesini hedefliyor. Aileyle birlikte çocuğun güçlü yönleri ve ihtiyaçlarının belirlenmesine olanak sağlayan sistem, aile temelli bütüncül bir yaklaşımla çocukların gelişimini destekliyor.

Ankara, Kahramanmaraş ve Mersin’de Bakanlığa bağlı gündüzlü bakım merkezlerinde başlatılan uygulamaya, geçtiğimiz hafta Bursa Celal Sönmez Gündüzlü Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi de eklendi. Pilot illerde bugüne kadar 115 çocuk ve ailesine ulaşıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bursa’daki açılış töreninde yaptığı açıklamada, çocuğun gelişimini desteklemenin en doğru yolunun aileyi güçlendirmekten geçtiğini vurguladı.

“Hedefimiz bu modeli ülkemizin dört bir yanında yaygınlaştırarak her çocuğa temas edebilmek” diyen Bakan Göktaş, “Ailelerle birlikte çocuğun güçlü yanlarını ve ihtiyaçlarını belirlemek için özel bir rehber kullanıyoruz. Akademisyenler tarafından geliştirilen bu rehber, dünyada 30’dan fazla ülkede uygulanıyor. Biz de bu sayede çocuklarımızın ve ailelerinin hayatına dokunmaktan mutluluk duyuyoruz.” ifadelerini kullandı.

Bakan Göktaş, erken müdahalenin toplumsal geleceğe yapılan önemli bir yatırım olduğuna dikkat çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

“Ailelerle sürekli iletişim hâlindeyiz; kimi zaman merkezde, kimi zaman evlerinde veya telefonla görüşerek çocuğun gelişimini birlikte izliyoruz. Erken müdahale alanına yapılan her yatırım, sadece bir çocuğun değil, bir ailenin ve bütün toplumun geleceğine yapılan yatırımdır. Zamanında verilen her desteğin, gelecekte paha biçilmez bir toplumsal ve ekonomik kazanç olarak geri döneceğine inanıyoruz.”