KASKİ Genel Müdürlüğü, şehir genelinde başlattığı altyapı seferberliğine hız kesmeden devam ederken, tamamlanan bölgelerde eş zamanlı olarak üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları da etap etap sürüyor.

Bu kapsamda, Dulkadiroğlu Egemenlik Mahallesi’nde altyapı çalışmaları sonrası yol yüzeyinde oluşan deformasyonların giderilmesi için bakım ve onarım faaliyetleri başlatıldı. Yol yüzeylerinde meydana gelen bozulmalar ve deformasyonlar, KASKİ koordinesinde gerçekleştirilen çalışmalarla gideriliyor.

Yapılan çalışmalarla, mahalle içi arterlerde bozulan kısımlar sıcak asfaltla onarılıyor. Böylece hem vatandaşların daha konforlu bir şekilde seyahat etmesi hem de altyapı sonrası üstyapının güvenli bir şekilde hizmet vermesi sağlanıyor.