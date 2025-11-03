Çalışmaların tamamlanmasıyla civardaki birçok mahallenin Kahramanmaraş ve Pazarcık’a ulaşımı çok daha kolay hale gelecek.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde ulaşım altyapısını güçlendirmek ve vatandaşlara daha konforlu, güvenli bir ulaşım ağı sunmak amacıyla yatırımlarını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığınca Pazarcık’ın kırsal mahallelerinden Eğrice’de önemli bir çalışma hayata geçiriliyor. Pazarcık – Gaziantep arası ulaşımda alternatif güzergâh oluşturan arterde bulunan eski köprü, yerini modern ve güvenli bir yapıya bırakıyor.

50 yılı aşkın süredir bölgede hizmet veren mevcut köprünün artık ihtiyacı karşılayamaz hale gelmesi üzerine başlatılan çalışmalar kapsamında, 23 metre uzunluğunda ve 12 metre genişliğinde, 3 ayaklı yeni bir köprü inşa ediliyor.

Yaklaşık 10 Milyon TL maliyetle gerçekleştirilen proje, bölgedeki ulaşım güvenliğini ve konforunu büyük ölçüde artıracak.Yeni köprünün hizmete alınmasıyla birlikte Sultanlar, Beşçeşme, Ufacıklı, Kızkapanlı, Yukarıhöcüklü, Mezra ve Yiğitler gibi civar mahallelerin Pazarcık, Kahramanmaraş ve Gaziantep’e ulaşımı çok daha kolay hale gelecek. Çalışmaların tamamlanmasının ardından bölge hem şehirlerarası hem de kırsal bağlantılarda önemli bir lojistik avantaj kazanacak.

“Kahramanmaraş ve Gaziantep’e Ulaşımız Daha da İyileşecek”

Eğrice Mahalle Muhtarı Cuma Durdu, “Dere yatağında bulunan köprümüz 50 yıllıktı ve artık ihtiyaçlarımıza cevap veremiyordu. Bölge nüfusunu kaldırmıyordu. Durumu Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fırat Görgel’e ilettik. Sağ olsun Başkanımız hemen talimat vererek yeni köprünün yapımını başlattı. Bu köprü, Pazarcık – Gaziantep hattında çok önemli bir güzergâhta yer alıyor ve Narlı’ya göre yolu da kısaltıyor. Sultanlar, Beşçeşme, Ufacıklı, Kızkapanlı, Yukarıhöcüklü, Mezra ve Yiğitler bu yolu aktif olarak kullanıyor. Bu köprüyle birlikte hem Kahramanmaraş’a hem Gaziantep’e ulaşım çok daha kolay olacak. Başta Fırat Görgel Başkanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.