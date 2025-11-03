Doğanın içinde geçirilen bir günün ardından gençler, fiziksel ve ruhsal olarak yenilendiklerini belirtti.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, gençlerin sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere aktif katılımını artırmak amacıyla hayata geçirdiği etkinliklerine hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir’in gençlik markası Pusula Maraş tarafından düzenlenen doğa yürüyüşü etkinliği, gençlere unutulmaz bir doğa deneyimi yaşattı.

Andırın’ın eşsiz doğal güzelliklerinden Tırıl Yaylası’nda gerçekleştirilen etkinliğe, 50 genç ve doğasever katılım sağladı. Yaklaşık 15 kilometrelik parkur boyunca süren yürüyüşte gençler hem doğayla iç içe keyifli anlar yaşadı hem de ekip ruhunu güçlendiren çeşitli grup aktivitelerine katıldı.

Doğanın huzur veren atmosferinde gerçekleşen yürüyüşte katılımcılar, çevre bilincini artırmaya yönelik etkinliklerle de bilgilendirildi. Program kapsamında gençlere doğa sevgisi, çevre farkındalığı ve sağlıklı yaşamın önemi üzerine bilgiler aktarıldı.

Hem Bedensel Hem Ruhsal Yenilenme

Doğanın içinde geçirilen bir günün ardından gençler, fiziksel ve ruhsal olarak yenilendiklerini belirtti. Katılımcılar, bu tür organizasyonların hem sosyalleşme hem de farkındalık kazanma açısından çok faydalı olduğunu ifade ederek, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Pusula Maraş ekibine teşekkür etti.