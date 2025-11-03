Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların yaşam kalitesini artırmak ve ulaşım konforunu iyileştirmek amacıyla 12 farklı mahallede yoğun mesai harcadı.

Onikişubat Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, özellikle kırsal mahallelerde ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale gelmesi için hummalı bir şekilde çalışıyor. Bozulan yollar onarılırken, yeni açılan bağlantı yolları sayesinde vatandaşların merkeze erişimi kolaylaşıyor.

Yapılan çalışmalar kapsamında Kürtül, Döngele, Büyüksır, Hacı Mustafa, Payamlı, Çamlıca, Gölpınar, Saygılı, Selimiye, Ayşepınarı, Topçalı ve Suluyayla Mahallelerinde yol bakım, onarım, stabilize serimi, yeni yol açma ve asfalt hazırlık çalışmaları gerçekleştirildi.

“Hiçbir mahallemiz hizmetten mahrum kalmayacak”

Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, Onikişubat’ın her noktasında hizmetlerin artarak devam ettiğini vurgulayarak şunları söyledi:

“Göreve geldiğimiz günden bu yana Onikişubat’ta tek bir mahallemizi dahi hizmetten mahrum bırakmamaya gayret ediyoruz. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, merkezden en ücra mahalleye kadar planlı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşlarımızın yaşam standartlarını yükseltmek, yollarımızı daha güvenli hale getirmek ve ulaşımı kolaylaştırmak için aşkla çalışıyoruz.”

Başkan Toptaş, özellikle kırsal bölgelerde yapılan çalışmaların hem günlük yaşamı kolaylaştırdığını hem de üretim ve ticaretin önünü açtığını belirterek, “Her mahallemizin, her sokağımızın gelişimini önemsiyoruz. Onikişubat’ta yol medeniyettir; bu anlayışla gece gündüz sahadayız.” dedi.

Onikişubat Belediyesi’nin yol yapım ve altyapı hizmetleri, planlı program dahilinde yıl boyunca devam edecek.

Ekipler, hava koşulları elverdiği sürece ilçe genelinde yol bakım, asfalt ve yeni yol açma çalışmalarını sürdürecek.