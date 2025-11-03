Başkan Fırat Görgel öncülüğünde sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini ortaya koyan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, gönüllere dokunan bir çalışmaya daha imza attı.Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla, KSÜ Tıp Fakültesi Çocuk Onkoloji Servisi’nde tedavi gören çocuklara yönelik moral ve farkındalık etkinliği düzenlendi.

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen etkinlikte, çocukların moral bulması ve tedavi sürecine motivasyonla devam edebilmesi hedeflendi. Etkinlikte canlı müzik performansları ve palyaço gösterileri renkli görüntülere sahne oldu. Minik kahramanlar, etkinlik boyunca doyasıya eğlenirken aileleri de keyifli anlar yaşadı.Programda, Büyükşehir Belediyesinin Gönüllü Gençlik Hareketi üyeleri de aktif görev aldı. Gönüllü gençler, çocuklarla oyunlar oynayarak ve hediyeler dağıtarak etkinliğe anlam kattı.

Program Lösemili Çocuklar ve Ailelerin Yüzlerini Güldürdü

Çocuk Onkoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Can Acıpayam, düzenlenen moral etkinliğinin tedavi gören çocuklar açısından çok değerli olduğunu ifade etti. Acıpayam, “Bu tür etkinlikler, lösemili çocuklarımızın psikolojik olarak güçlenmesine ve tedaviye daha pozitif yaklaşmalarına büyük katkı sağlıyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fırat Görgel ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi. Tedavi gören çocuklar ve aileleri de programdan büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, bu anlamlı günde kendilerini unutmayan Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.