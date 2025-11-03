10 bin 783 kişiye de yangın güvenliği, acil durumlarda doğru davranış biçimleri ve ilk müdahale yöntemlerine dair eğitimler verildi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak amacıyla 7/24 kesintisiz görev yapmayı sürdürüyor. Trafik kazası, yangın, su baskını ve boğulma gibi acil durumlarda zamanla yarışan ekipler, Ekim ayında da hızlı ve etkin müdahaleleriyle birçok olumsuzluğun büyümeden önüne geçti.

Modern araç ve ekipmanlarla donatılan, alanında uzman personeliyle görev yapan İtfaiye Teşkilatı; 23 şube, 64 araç ve 385 personel ile yürüttüğü çalışmalar kapsamında yalnızca Ekim ayında 578 yangın, 33 trafik kazası, 5 su baskını ve 862 diğer itfai olaya müdahale etti. Böylece toplamda bin 478 olaya anında müdahale edilerek vatandaşların can ve mal kayıplarının önüne geçildi.

Eğitimlerle Afet Bilinci Artırılıyor

İtfaiye Dairesi Başkanlığı, yalnızca olaylara müdahale etmekle kalmayıp, yangın ve afetlere karşı farkındalığı artırmak amacıyla eğitim faaliyetlerini de sürdürüyor. Bu kapsamda, Ekim ayında kamu kurumları, okullar ve özel kuruluşlarda düzenlenen eğitim ve tatbikatlarla 10 bin 783 kişiye yangın güvenliği, acil durumlarda doğru davranış biçimleri ve ilk müdahale yöntemleri konusunda bilgi verildi.

“Vatandaşlarımızın Huzuru İçin Görev Başındayız”

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, “İtfaiye teşkilatımız, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumak için gece gündüz demeden görevini sürdürüyor. Ekiplerimiz, modern donanım ve sürekli eğitimlerle her türlü olaya en kısa sürede ve en etkin şekilde müdahale edebilecek kapasiteye sahip. Bununla birlikte eğitim faaliyetlerimizle toplumsal farkındalığı artırmayı da önemsiyoruz. Kahramanmaraş’ın her noktasında vatandaşlarımızın huzuru için görev başındayız” ifadelerine yer verildi.