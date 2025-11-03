KASKİ Genel Müdürlüğü, şehir genelinde altyapı sistemlerini güçlendirmeye yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Bu kapsamda Dulkadiroğlu Duraklı Mahallesi de, kapsamlı bir altyapı yenileme projesiyle modern altyapı sistemlerine kavuşuyor. KASKİ’nin koordinasyonunda yürütülen çalışmalarla Duraklı Mahallesi’ne; 9 kilometrelik içmesuyu, 9 kilometrelik kanalizasyon hattı ve 1 kilometrelik yağmursuyu hattı kazandırılıyor.

Yeni hatlar sayesinde mahalle sakinleri daha sağlıklı, güvenli ve sürdürülebilir bir altyapıya kavuşmuş olacak. Toplamda 147 Milyon TL’lik yatırımla hayata geçirilen proje, bölgedeki altyapı eksikliklerini kalıcı olarak çözmeyi hedefliyor.

Proje kapsamında kullanılan malzeme kalitesi, mühendislik standartları ve uzun ömürlü sistem tasarımıyla Duraklı Mahallesi modern altyapı sistemlerine sahip olacak.

Yapılan çalışmalarla birlikte mahallede su temini ve atık yönetimi daha verimli hale gelecek ve mahalle sakinleri altyapı kaynaklı sorunlardan arındırılmış bir yaşam sürecek.