Yardımcıoğlu, üretimden uzaklaşan ve sanayisizleşen ekonomilerin, orta vadede dışa bağımlılığın artmasıyla birlikte siyasal ve ekonomik egemenlik kaybı riskiyle karşı karşıya kaldığını vurguladı.

“Tüketim Odaklı Model Türkiye’nin Stratejik Hedefleriyle Uyumlu Değildir”

Türkiye ekonomisinin son yıllarda ağırlık kazanan tüketim ve ithalat temelli büyüme modelinin sürdürülebilir olmadığına işaret eden Yardımcıoğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye’nin geleceği; AVM ekonomisiyle, tüketim alışkanlıklarıyla, dış borçla veya ithal ürünlerle korunamaz. Güçlü bir Türkiye istiyorsak, üretim ekonomisine geçişi hızlandırmak zorundayız. Savunma, enerji, gıda, teknoloji, tarım ve maden gibi stratejik sektörlerde tam bağımsız üretim kapasitesi oluşturmak artık bir tercih değil; varoluş meselesidir."

Stratejik sektörlerde dışa bağımlılık uyarısında bulunan Yardımcıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ekonomisini ithalata teslim eden, stratejik sektörlerini yabancı sermayenin kontrolüne bırakan ve kendi teknolojisini üretmeyen ülkeler; uzun vadede siyasi, ekonomik ve sosyal baskılara açık hâle gelir."

Üreten Türkiye vizyonuna dikkat çeken Yardımcıoğlu, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Bu milletin alın terinin dışa bağımlılığa mahkûm edilmesine izin verilmemelidir. Üreten Türkiye için mücadelekararlılıkla sürmelidir. Sanayi Finansallaşmaya kurban edilmemelidir. Çünkü, Üretim ve Sanayi biterse egemenlik biter, üretim güçlenirse Türkiye güçlenir."