Yeni İl Başkanı Bastırmacı, hem partililere hem de Kahramanmaraş halkına seslenerek birlik, umut ve diriliş mesajı verdi:

“Bu millet kaderine mahkûm değildir. Biz yeniden ayağa kalkacağız!”

KONGREDE COŞKU VE UMUT HÂKİMDİ

Kahramanmaraş’ta düzenlenen kongreye parti yöneticileri, ilçe başkanları, delegeler, kadın ve gençlik kolları, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Salon boyunca “Birlik, Adalet, Cesaret” sloganları yankılandı. Kongre, İYİ Parti teşkilatının dinamizmini ve heyecanını yansıtan bir atmosferde geçti.

Mustafa Bastırmacı konuşmasında Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılara, adaletsizliklere ve liyakat eksikliğine dikkat çekti.

“Ülkemiz ağır bir ekonomik krizin, adaletsizliğin ve umutsuzluğun pençesinde. Ama biz İYİ Parti olarak bu tabloyu değiştirmeye kararlıyız. Bu millet yeniden ayağa kalkacak. Adalet yeniden tesis edilecek. Yolsuzluk değil liyakat, kayırmacılık değil emek konuşulacak.” dedi.

“İYİ PARTİ, CESURLARIN HAREKETİDİR”

İYİ Parti’nin sadece bir siyasi yapı değil, milletin vicdanı olduğunu belirten Bastırmacı, “İYİ Parti, korkuya meydan okuyan cesurların partisidir. Bizim davamız, Türk milletinin onurunu ve itibarını yeniden ayağa kaldırma davasıdır. Biz ayrıştırmak için değil, birleştirmek için buradayız.” ifadelerini kullandı.

Bastırmacı ayrıca, yeni dönemde partinin halkla iç içe bir siyaset anlayışıyla yoluna devam edeceğini belirterek, “Halktan kopuk bir siyaset değil, halkın kalbinde yaşayan bir teşkilat olacağız.” dedi.

“KAHRAMANMARAŞ YENİDEN UMUDUN ŞEHRİ OLACAK”

Mustafa Bastırmacı, Kahramanmaraş’ın tarih boyunca mücadele ve onurun sembolü olduğunu vurguladı:

“Bu şehir, adının başındaki ‘Kahraman’ sıfatını masa başında değil, canı pahasına kazanmıştır. Biz o kahramanların torunlarıyız ve bu şehre yeniden hak ettiği değeri kazandıracağız. Artık küskünlük yok, sadece birlik var! Teşkilatımız diri, dinamik ve halkın kalbinde yaşayan bir yapıya dönüşecek.”

“CUMHURİYETİN MİRASI BİZİM SORUMLULUĞUMUZDUR”

Atatürk’ün mirasına sahip çıkmanın her zamankinden daha önemli olduğunu vurgulayan Bastırmacı, “Atatürk bize bir miras bıraktı: Cumhuriyet. Biz de bu mirasa sahip çıkmak zorundayız. Bizim davamızın adı İYİ Parti’dir, özü Türk milletidir. Cumhuriyet’e, demokrasiye, adalete ve özgürlüklere sahip çıkmak bugün her zamankinden daha büyük bir sorumluluktur.” dedi.

“BİRLİKTE OLURSAK KAZANIRIZ”

Konuşmasının sonunda Bastırmacı, partililere birlik ve dayanışma çağrısı yaptı:

“Biz umutsuz değiliz, dimdik ayaktayız. Çünkü biz haklıyız, biz inançlıyız, biz İYİ’yiz! Birlikte yürürsek güçleniriz, birlikte olursak kazanırız. Kazanan Kahramanmaraş olacak, kazanan Türk milleti olacak!”

GÖREV DEVİR TESLİMİNDE BİRLİK MESAJI

Kongrenin ardından yapılan devir teslim töreninde, görevi devreden eski İl Başkanı Süleyman Tekerek ile yeni İl Başkanı Mustafa Bastırmacı bir araya gelerek örnek bir tablo sergiledi.

Bastırmacı, “Kahramanmaraş’ta İYİ’ler olarak el ele, gönül gönüle çalışmaya devam edeceğiz.” sözleriyle birlik ve beraberlik mesajı verdi.

YENİ DÖNEMİN MESAJI: “KAPI AÇIK, YÜREK AÇIK”

Yeni döneme ilişkin vizyonunu açıklayan Mustafa Bastırmacı, kapsayıcı ve katılımcı bir teşkilat anlayışına vurgu yaptı:

“Kapımız herkese açık, yüreğimiz herkese açık. Biz bu şehrin yorgun gönüllerine umut olacağız. Gençlerin hayaline, kadınların emeğine, emeklinin duasına sahip çıkacağız. Çünkü biz inanıyoruz: Bu şehir yeniden umut olacak, yeniden adaletin, iyiliğin, doğruluğun merkezi olacak.”

“YAŞASIN KAHRAMANMARAŞ, YAŞASIN TÜRK MİLLETİ”

Konuşmasını şehitlere rahmet, gazilere minnet sözleriyle tamamlayan Bastırmacı, “Yaşasın Kahramanmaraş! Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti! Yaşasın Atatürk’ün izinde yürüyen Türk milleti! Ne mutlu Türküm diyene!” sözleriyle salondan büyük alkış aldı.

DESTEK MESAJLARI YAĞDI

Kongre sonrası partililer ve vatandaşlar sosyal medya hesaplarından yeni İl Başkanı Mustafa Bastırmacı’ya tebrik mesajları gönderdi.

İYİ Parti Kahramanmaraş teşkilatı yeni dönemde güçlü, kararlı ve halkın sesi olacak adımlar atmaya hazırlanıyor.

Partililer, “Kahramanmaraş’ta İYİ’ler iktidara yürüyor” yorumlarıyla yeni yönetim için destek mesajları paylaştı.