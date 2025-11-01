Bakan Tunç, Kahramanmaraş’a kazandırılacak yeni adliye binaları ve personel konutlarına ilişkin de müjdeler paylaştı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un başkanlığında gerçekleştirilen Deprem Bölgesi Değerlendirme Toplantısı’na katıldı. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yunus Emre Kongre Merkezi’nde düzenlenen toplantıya; Vali Mükerrem Ünlüer, 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Kahramanmaraş Milletvekilleri Tuba Köksal, Mevlüt Kurt ve İrfan Karatutlu, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, yargı mensupları, hukukçular ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.Toplantıda, 6 Şubat depremlerinin ardından Adalet Bakanlığınca yürütülen çalışmalar, deprem kaynaklı davalarda yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri masaya yatırıldı.

“Deprem Bölgesinde Hukuki Süreçler Aksamadan Devam Ediyor”

Programda konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 6 Şubat depremlerinin ardından yalnızca fiziki yaraların değil, hukuki süreçlerin de büyük bir titizlikle ele alındığını vurguladı.Bakan Tunç, deprem sonrası adalet sisteminin işlerliğini sağlamak amacıyla büyük bir seferberlik başlattıklarını belirterek, “6 Şubat depremlerinin ardından fiziki kayıplarımızı ortadan kaldırmaya yönelik mücadele devam ederken, hukuki süreçlerde de önemli adımlar attık. Depremin ilk anlarından itibaren Adalet Bakanlığı olarak bir seferberlik başlattık. Kardeş adliye projesiyle diğer illerden deprem bölgesine görevlendirmeler yapıldı. Bini hâkim ve savcı olmak üzere toplam 7 bin 500 personel deprem bölgesine intikal etti” cümlelerini kaydetti.

15 Adliye Ağır Hasar Gördü, 682 Yeni Mahkeme Kuruldu

Bakan Tunç, deprem bölgesindeki adalet altyapısına ilişkin de önemli veriler paylaştı. Depremde 15 adliye binasının ağır hasar gördüğünü, 49 adliyede ise orta ve az hasar tespiti yapıldığını hatırlattı. Tunç, “Orta ve az hasarlı olan adliye binalarımızın hızlı bir şekilde onarımını gerçekleştirerek yeniden hizmete aldık. Deprem sonrası yapımı tamamlanan ve devam eden adliye binalarımız var. İhale ve proje aşamasında olan adliye binalarımız da bulunuyor. Bölgede hukuki süreçlerin aksamadan devam etmesi için yeni mahkemeler kurduk, hâkim ve savcılar atadık. İlk etapta 153 yeni mahkeme kurulmasını sağladık. Sonrasında 654 adli, 28 idari olmak üzere toplam 682 ilk derece mahkemesini bölgede faaliyete geçirdik. Ayrıca 10 bölge adliye mahkemesi dairesi, 5 bölge idare mahkemesi dairesi olmak üzere 15 istinaf dairesi de kuruldu” dedi.

Kahramanmaraş’a Yeni Adalet Binası Müjdesi

Kahramanmaraş’a yönelik yeni yatırımlar hakkında da bilgi veren Bakan Tunç, Kahramanmaraş Adalet Ek Binası’nın yatırım programına alınacağını açıkladı. Bakan Yılmaz Tunç, “Proje çalışmalarımız son aşamasında. İnşallah Kahramanmaraş’ımıza modern bir adalet binası kazandıracağız. Göksun Adalet Binamızın güçlendirme çalışmaları da sona ermek üzere. Ayrıca personel konutlarıyla ilgili şehir merkezi, Afşin, Andırın, Elbistan, Göksun ve Pazarcık’a toplam 200 daire kazandıracağız” ifadelerini kullandı.