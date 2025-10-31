Etkinliğe; Orman Bölge Müdürü Yusuf Karartı, TMMOB Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz, bölge müdürlüğünde görevli orman mühendisleri, serbest ormancılık bürosu sahipleri, KSÜ Orman Fakültesi öğretim üyeleri ve öğrencileri katıldı.

Katılımcılar, doğa yürüyüşü boyunca hem doğanın güzelliklerini keşfetti hem de orman sevgisini pekiştirdi.

TMMOB Orman Mühendisleri Odası tarafından yapılan açıklamada, “Doğayı korumak, tanımakla başlar” mesajı verilerek bu tür etkinliklerin farkındalık oluşturma açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Genel Başkan Hasan Türkyılmaz, Türkiye genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen doğa yürüyüşlerinin, toplumun çevreye olan duyarlılığını artırmayı hedeflediğini belirtti.

TMMOB Orman Mühendisleri Odası Genel Merkezi, bu etkinlikleri ülke genelindeki 15 şubede vatandaşların katılımıyla sürdürmeyi planlıyor.

Yalnız Ardıç Orman Parkı’nda gerçekleştirilen etkinlik, hem doğaseverleri hem de meslek camiasını bir araya getirerek Kahramanmaraş’ta örnek bir birlikteliğe sahne oldu.