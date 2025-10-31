Etkinliğe; Orman Bölge Müdürü Yusuf Karartı, TMMOB Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz, bölge müdürlüğünde görevli orman mühendisleri, serbest ormancılık bürosu sahipleri, KSÜ Orman Fakültesi öğretim üyeleri ve öğrencileri katıldı.

7984Ffe4 256F 482E 8486 037Eb4Db5C83

Katılımcılar, doğa yürüyüşü boyunca hem doğanın güzelliklerini keşfetti hem de orman sevgisini pekiştirdi.

TMMOB Orman Mühendisleri Odası tarafından yapılan açıklamada, “Doğayı korumak, tanımakla başlar” mesajı verilerek bu tür etkinliklerin farkındalık oluşturma açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı.

A0F074Aa 3B2F 4392 B0E9 3Be60C5643Bf

Genel Başkan Hasan Türkyılmaz, Türkiye genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen doğa yürüyüşlerinin, toplumun çevreye olan duyarlılığını artırmayı hedeflediğini belirtti.

9D845837 1360 411C 8058 97Ecb6264A64

TMMOB Orman Mühendisleri Odası Genel Merkezi, bu etkinlikleri ülke genelindeki 15 şubede vatandaşların katılımıyla sürdürmeyi planlıyor.

Yalnız Ardıç Orman Parkı’nda gerçekleştirilen etkinlik, hem doğaseverleri hem de meslek camiasını bir araya getirerek Kahramanmaraş’ta örnek bir birlikteliğe sahne oldu.

Kahramanmaraş’ta Asfalt Mesaisi Etap Etap Sürüyor!
Kahramanmaraş’ta Asfalt Mesaisi Etap Etap Sürüyor!
İçeriği Görüntüle

79C52280 F4Bf 4394 Bfad 88520Bbfae63